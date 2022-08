¿Cómo lograr un orgasmo femenino? Mapa al clítoris y su función

El próximo 8 de agosto es el Día Mundial del Orgasmo femenino, fecha en la que se celebra y reconoce el derecho de las mujeres y personas con vulva a sentir placer.

Si tienes vulva, muy seguramente has escuchado hablar de ‘el clítoris’, y si no, también. El clítoris es un órgano que se encuentra en la vulva y tiene una sola función: dar placer a través de sus 8 mil terminaciones nerviosas, el doble de las que tiene el pene.

Vesalio, un famoso médico del siglo XVI fue el que aportó varios estudios de la anatomía humana que hasta hoy se siguen estudiando en las aulas de medicina.

Este médico creó un modelo de la vagina, asegurando que era igual al pene, pero de forma invertida y apuntó que el clítoris no tenía ninguna función. ¡Error, Vesalio!

Hubo colegas que se opusieron a sus conclusiones, sin embargo, por ser una figura destacada en la medicina de ese tiempo, nadie lo contradijo oficialmente.

“Cuando algunos médicos varones se dieron cuenta de que el clítoris no era parte de la procreación en las mujeres, pensaron que era algo inútil, incluso algún error o deformidad, y decidieron relegarlo”. — Karimme Reyes, sexóloga de Platanomelón, la marca de juguetes eróticos líder en México.

En 1998, una mujer estudió este órgano, la uróloga Helen O’Connell, quien propuso la anatomía del clítoris en sus palabras y fue ignorada.

En el 2005, en el estudio Anatomía del Clítoris publicado en The Journal of the Urology describió que el clítoris tiene una estructura multiplanar profunda y altamente vascularizada relacionada con la uretra distal y la vagina.

Así es, no es solo un “botón” externo, sino que tiene una estructura interna en forma de boomerang con 8 mil terminaciones nerviosas listas para ser estimuladas.

La doctora en psicología y sexóloga Alejandra Hubin, publicó el libro ‘Entre mis labios, mi clítoris: confidencias de un órgano misterioso’ en el que apunta que el 84% de las niñas de 13 años no saben cómo representar sus genitales y el 54% logran representar los genitales masculinos. El texto incluye que una de cada cuatro adolescentes de 15 años no sabe que tiene clítoris.

Verdad o reto

Verdad: El clítoris es la clave del orgasmo femenino

La cabeza del clítoris (el glande), es lo que sobresale de la estructura y es considerado como ‘el iceberg del placer femenino’, y se puede estimular de manera externa e interna (a través de las paredes vaginales).

Existe el mito de los dos tipos de orgasmo (el clitoral y el vaginal), sin embargo, los dos están centrados en estimular la estructura interna en forma de boomerang, o sea el clítoris. Por lo cual, aunque la penetración cause placer, es por la estimulación del clítoris.

Reto: Conoce el clítoris más cercano que tengas

Mastúrbate para conocer al clítoris que llevas puesto o, conoce el clítoris de tu pareja (con consentimiento previo). El camino al placer comienza ahí, en ese botón.

No es la única manera de conseguir un orgasmo, pero es un buen punto para iniciar el camino. La autoexploración de tu cuerpo permite que identifiques lo que te gusta, cómo te gusta y reconectar desde el amor y el placer con tu cuerpo y tus sensaciones. Solo así podrás identificar también lo que no te agrada, que es igual de importante.

“La masturbación es parte de una sesión erótica que activa el cuerpo, pero también lo relaja, calma el dolor, fortalece el piso pélvico y muchos otros beneficios. Además, las sensaciones placenteras que da la estimulación genital libera oxitocina, lo que baja los niveles de estrés. Hacerlo diario podría ser parte de la rutina de bienestar, sin duda”. — Karimme Reyes, sexóloga

Para llegar al orgasmo no es necesaria la penetración, se puede llegar con estimulaciones en zonas erógenas, sexo oral y juegos eróticos. ¿Te imaginas qué tan placentera puede ser una relación sexual incluyendo como juego previo la estimulación del clítoris?

Los beneficios del orgasmo

Además del placer, los orgasmos son benéficos para la salud, ya que con ellos se liberan endorfinas en tu cuerpo. Las endorfinas son neurotransmisores que ayudan a aliviar el dolor y sentir bienestar.

También refuerzan el sistema inmune, alivia dolores menstruales y genera dopamina que te ayudará a sentirte en una burbuja de felicidad.

¿Tengo sexo para llegar al orgasmo?

No. El objetivo de los encuentros sexuales es disfrutar de tu cuerpo, conocerte mejor y reconocer tus sensaciones. Ya sea a solas o en compañía, lo importante es vivir la experiencia y disfrutar el momento.

Autodescubrir el placer es disfrutar de nuestro cuerpo y experimentar las sensaciones que ello traiga. Normalizar la sexualidad plena es parte de vivir una vida sana, incluyendo la masturbación.

Tu clítoris se encuentra en el mismo lugar de siempre, esperando ser utilizado para hacerte vivir experiencias inolvidables. Compartir información sobre sexualidad plena es importante para que deje de ser un ‘tabú'.

