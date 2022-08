Que Tinder no se vuelva un dolor de cabeza: sigue estos consejos de seguridad

Hace 10 años apareció la red social Tinder, que es usada por alrededor de 50 millones de personas en el mundo, aunque al inició muchas personas la usaron para tener encuentros casuales, con el paso de los años hay quienes encontraron al amor de su vida y de una relación a distancia lograron formalizar su amor.

Sin embargo, el mundo virtual no está libre de riesgos, como ser acosados o estafados, por lo que esta red social anunció que incrementó sus filtros de seguridad para evitar que las personas tengan una mala experiencia.

La primera de ellas es aceptar la reglas de Tinder antes de empezar a ver a los demás usuarios, esta acción se basa en la seguridad y el respeto, el código de conducta atrae a más usuarios a los consejos de seguridad de la aplicación y las visitas incrementaron en 57 por ciento.

El match mutuo es indispensable para iniciar una conversación, cuando las dos personas indicaron que el otro les parece atractivo es hora de comenzar una plática, por lo que si no es así no hay posibilidad de recibir mensajes.

Deshacer match permite que los usuarios de Tinder bloquear a una persona en cualquier momento y por la razón que sea, tanto por falta de interés como por situaciones más serias, una vez que se hizo esto la persona bloqueada ya no aparecerá en la lista de matches y de mensajes, “pero los miembros pueden reportar a alguien a quien hayan eliminado en cualquier momento”.

Es común que las personas quieran resguardar su identidad en esta red, una de ellas es por vergüenza a que algún familiar o amigo lo encuentre; sin embargo, existe una herramienta para la verificación de las fotografías del perfil.

“Con esto se ayuda a confirmar que eres realmente la persona que aparece en el perfil al comparar las fotos que has subido con una serie de imágenes tomadas en el sitio desde la aplicación. Los miembros que verifican su perfil obtienen una palomita azul y tienen más probabilidades de obtener likes”, destacó la aplicación.

Su centro se seguridad contiene recursos locales, artículos, consejos, pruebas e información sobre las funciones de seguridad y privacidad, todos ellos están disponibles en cualquier momento en el escudo que aparece en las conversaciones.

Para dar un paso más en las interacciones se establecieron las videollamadas, las que permiten verificar aún más que la otra persona sea real y evaluar si el interés incrementa o no y sin la necesidad de intercambiar datos personales como el número de teléfono celular.

Además de esto, la opción bloquear contactos permite seleccionar a quienes de sus contactos prefieren no ver o que no los vean en los ajustes de Tinder, esta opción es ideal para quienes desean evitar a un compañero de trabajo o a un ex.

Los integrantes de la comunidad LGBT+ que usan esta red y que viajan a otro país tienen la opción de usar la función de passport del país en el que se localizan para saber si hay leyes que penalizan sus preferencias y así evitar que su perfil se muestre en ese lugar para evitar problemas legales o de otra índole.

“Ofrecer orientación es un paso que asegura que los miembros entienden lo que es aceptable en Tinder y a la vez, ayuda a proteger su información personal. Por ejemplo, un error común es incluir información personal, como números de teléfono, en su perfil. Consejos de Bio elimina estos datos, permite a los miembros saber por qué se ha hecho y les da una nueva oportunidad para escribir su biografía”.

Durante las pláticas se pueden recibir mensajes incómodos, por lo que Tinder suele preguntar a sus usuarios si se sienten incómodos y si responden afirmativamente pueden denunciar al remitente por su comportamiento, desde que está herramienta está en operación las denuncias por acoso se incrementaron en 37 por ciento.

Al igual que la opción anterior, “¿Estás segurx?” avisa si estás a punto de compartir un mensaje potencialmente ofensivo.

“Tinder no sólo confía en que la gente denuncie el contenido inapropiado, también trabaja para detectarlo de forma productiva. En el momento correcto, esta función puede ser de ayuda para educar a los miembros en las reglas de la red; el comportamiento ofensivo y los patrones de contenido inapropiado puede acabar expulsando a cualquiera de la app”.

