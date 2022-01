Clases presenciales y Feria de León continuarán pese a cambio en semafóro, aforos en negocios disminuyen, adelanta Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sostuvo que “es muy probable” que el Semáforo Covid de la entidad pase de verde a amarillo el 23 de enero.

Sin embargo, las clases presenciales y la Feria Estatal de León van a seguir adelante. Expuso que se van a reforzar medidas en cada uno de estos espacios.

“Es muy probable que cambie a amarillo porque tenemos poca ocupación hospitalaria. Entonces, hay margen y no es el mismo número de fallecimientos como el año pasado que tuvimos hasta 180-200 por día. Sin embargo, los contagios sí se están viendo de una manera muy veloz”.

En el caso de las clases presenciales el mandatario estatal expresó que cada escuela tendrá que analizar su situación en conjunto con padres de familia y autoridades.

No obstante, descartó que se vayan a realizar cierres generales en todo el estado. Añadió que cada escuela, municipio y zona tienen condiciones diferentes.

“Lo que no vamos a volver hacer son cierres generales. Es decir, la realidad a veces de León no es la misma que la de Xichú. Entonces, lo que se está haciendo con el secretario (de educación Jorge Hernández Meza) es tomar decisiones focalizadas. No estamos cerrados a que alguna escuela pueda hacerlo. Pero, no va a darse generalizada”.

Rodríguez Vallejo añadió que, un retroceso en el Semáforo Estatal de Reactivación Económica implicaría disminución en los aforos. Aún no se determina hasta qué límite podrán operar los negocios.

Aumentarán apoyos sociales

Diego Sinhue declaró que el Gobierno de Guanajuato aumentará los apoyos sociales para contrarrestar los efectos negativos que ha dejado la inflación a las familias de la entidad.

“El tema de la inflación es algo que nos preocupa porque finalmente de nada sirve el aumento a los salarios si no le alcanza a la gente por eso nosotros vamos a reforzar nuestro programa de vales de grandeza que es un estímulo directo a la economía de las familias y los programas sociales pronto los estaremos relanzando”.