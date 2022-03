Congreso de Guanajuato analiza otorgar servicios de salud a personas sin IMSS

Acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos a los ciudadanos que no cuenten con seguridad social. Es la iniciativa que analiza el Congreso del Estado de Guanajuato.

Que los guanajuatenses reciban atención médica de calidad y sin costo es el tema que se llevó a cabo en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Salud Pública tras la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El representante de la Secretaría de Salud apuntó que para que esta iniciativa pueda ejercerse es necesario que las instituciones que brindan seguro social compartan una base de datos que ayude a dar prioridad a las personas que no tengan seguridad, pues señala que actualmente no se cuenta con una plataforma que sirva para la identificación de las personas aseguradas que hacen uso de los servicios estatales gratuitos de salud.

Por su parte, el funcionario de la Coordinación General Jurídica agregó que para que la iniciativa se lleve a cabo debe incorporarse en las políticas públicas de los tres ámbitos de gobierno los recursos y las medidas a fin de que se cumpla correctamente de manera gradual.

En cuanto al impacto presupuestal la representante de la Unidad de Finanzas Públicas señaló que la iniciativa no afectaría, pues el gobierno estatal cuenta con la designación de recursos en sus presupuestos generales destinados a la salud.

En la mesa de trabajo los congresistas concordaron que no será opción del gobernante cumplir o no con los temas de salud, pues podría ocurrir que en un futuro no quieran hacerlo por lo que deberá ser de manera obligatoria.

Asimismo, la diputada Angélica Casillas Martínez manifestó que una gran cantidad de las personas aseguradas acuden a recibir servicios gratuitos de salud del estado ya que consideran que reciben una mejor atención, por lo que la federación debería tener cuidado y no afectar el sistema de salud.