Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato; cronología del proyecto que divide opiniones en Guanajuato

La construcción del Nuevo Museo de las Momias ha dividido las opiniones de ciudadanos de Guanajuato capital.

El proyecto comenzó a materializarse desde 2019, cuando el alcalde Alejandro Navarro informó los primeros avances del proyecto y la imagen que tendría.

Los hechos más significativos se trasladaron al 9 de agosto de 2021, cuando en Sesión de Ayuntamiento, se aprobó la solicitud de deuda pública por 69 millones 993 mil pesos.

La solicitud de deuda fue avalada por el Congreso de Guanajuato el 13 de septiembre de 2021, con ello, se permitió al gobierno municipal la contratación de la deuda. Ese día, activistas protestaron desnudos afuera del Congreso como forma de rechazo al avance de la deuda.

⚡️Aquí el video render que muestra con más detalle cómo sería el nuevo Museo de las Momias (MUMO) de #Guanajuato.



Se contempla que el edificio esté listo y funcionando el próximo año.



¿Qué opinan?

Encabezados por Paloma Robles Lacayo @horizonterio, ex directora del @MuseoMomiasGto y regidora electa por #MORENA, un grupo de personas acudieron al @CongresoGto para manifestarse en contra de la deuda para nuevo Museo de las Momias. pic.twitter.com/NAJzfaGbKo — Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) September 13, 2021

Activistas rechazan construcción del Nuevo Museo de las momias

Los integrantes de la organización “Defensa de las Momias Gto” han rechazado la construcción del museo por señalar que la ciudad de Guanajuato podría incluso perder certificaciones.

El 6 de diciembre de 2021, el representante de la Unesco en México, Frédéric Vacheron, declaró que el avance del nuevo museo podría “modificar el valor universal excepcional de la ciudad de Guanajuato deberán ser notificadas al Comité de Patrimonio Mundial”.

Activistas también rechazan el proyecto por considerar que mercantiliza la exposición de cuerpos, despojándolos de su dignidad solo con fines lucrativos.

“Las momias serán exhibidas en el 24.6% de la superficie del edificio y que en la primera planta habría 53 locales comerciales, eso refleja la verdadera vocación del inmueble. Claramente estaría destinada la exposición de restos humanos para producir dinero y eso es de lo más agraviante”, ha señalado Paloma Robles, regidora de Guanajuato e integrante de “Defensa Momias Gto”.

El 14 de febrero de 2022, el detectó deterioro en los cuerpos momificados, por ello, anuncio una intervención.

Especialistas en las disciplinas de Antropología Física y Conservación son parte de la comisión para atender los cuerpos momificados del Panteón de Santa Paula, en Guanajuato, conocidos como “Las momias de Guanajuato”.

Entérate en #PrensaINAH: https://t.co/V5b7CkGamn pic.twitter.com/w77UbOVO0l — INAHmx (@INAHmx) February 15, 2022

Buscar frenar contratación de deuda pública para Nuevo Museo de las Momias

La “Defensa de las Momias Gto” promovió un plebiscito para que sean los ciudadanos de Guanajuato capital quienes decidan si se debe contratar o no la deuda pública por los 69.9 millones de pesos.

La movilización recibió 6 mil 805 firmas de apoyo y de ese total les fueron validadas 4 mil 439 firmas, con ello, consiguieron el 3% del padrón electoral de Guanajuato capital.

Pese al respaldo, el 26 de marzo, la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desechó la solicitud al señalar que había errores de temporalidad en la solicitud y se trataba de un hecho consumado.

Luego del rechazo al avance del plebiscito, cuyo único pendiente era la fecha de realización, el alcalde Alejandro Navarro reveló que la deuda ya había sido contratada y el dinero se encuentra en la cuenta del gobierno municipal. Sobre la fecha de la contratación no dio mayores detalles.

“Firmamos hace 15 días el tema de la deuda pública, no se ha gastado ni un solo peso hasta que no esté adjudicado a la obra. A mí me urge porque el acero está subiendo muchísimo de precio, al igual que el vidrio y en ese sentido gran parte del nuevo museo es vidrio, acero y cemento. Tenemos fecha de marzo, estamos esperando qué más tardar los primeros días de mayo podamos empezar a construir”, declaró el alcalde el 28 de marzo de 2022.

Activistas anunciaron que impugnarán la decisión de la Comisión de Participación Ciudadana en el Tribunal de Justicia Administrativa.

La respuesta de @UNESCOMexico a consulta sobre proyecto de plaza comercial con momias en #Guanajuato .

El Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato

El proyecto del Nuevo Museo de las Momias tiene proyectado costar 107 millones de pesos, de los cuales, 69.9 millones serán por deuda pública.

Se ubicará en la ex Estación del Ferrocarril, tendrá 53 locales comerciales, 8 salas de exhibición. También se plantea la construcción de un estacionamiento con 500 cajones.