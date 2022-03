En tribunales se peleará desecho de plebiscito sobre Nuevo Museo de las Momias

Integrantes de “Defensa de las Momias Gto” pelean en tribunales la resolución de la Comisión de Participación Ciudadana del IEEG que desechó la solicitud de plebiscito para que ciudadanos de la capital decidieran si se contrata deuda pública o no para el Nuevo Museo de las Momias por 69.9 millones de pesos.

Paloma Robles, integrante de la organización y regidora de Morena, informó que será ante el Tribunal de Justicia Administrativa donde se busque revertir la resolución.

“Recibimos con total sorpresa e indignación la postura de la Comisión de Participación Ciudadana con respecto a nuestra solicitud de plebiscito, justo dos días después de que informara de la captación de los apoyos ciudadanos necesarios para activar este mecanismo de participación ciudadana. Esta determinación del plebiscito puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia Administrativa, acción que claramente concretaremos”, declaró.

La activista acusó a los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del IEEG de contar con información privilegiada sobre la contratación de la deuda.

“Llama la atención que de manera, aparentemente privilegiada, los consejeros hayan tenido información que les permitiera determinar que el plebiscito se quedaba sin materia por una supuesta consumación del acto objeto de la consulta. De haberse realizado como indicaron los consejeros, es claro que el presidente municipal atropellaría los derechos de más de 6 mil personas que se pronunciaron por formar parte de esta decisión de tanta relevancia e implicaciones negativas para la población”, acusó.

Sobre la resolución, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, defendió su improcedencia al argumentar que la deuda pública es un hecho consumado e incluso el dinero ya se encuentra en las cuentas del municipio.

Navarro detalló que la construcción del museo podría comenzar en el mes de mayo, aunque precisó que no se ha adjudicado la obra y esta se dará a través de una licitación nacional.

“Firmamos hace 15 días el tema de la deuda pública, no se ha gastado ni un solo peso hasta que no esté adjudicado a la obra. A mí me urge porque el acero está subiendo muchísimo de precio, al igual que el vidrio y en ese sentido gran parte del nuevo museo es vidrio, acero y cemento. Tenemos fecha de marzo, estamos esperando qué más tardar los primeros días de mayo podamos empezar a construir”, declaró el alcalde.

