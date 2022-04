Hay vigilancia permanente de C4 de León, asegura alcaldesa luego de señalamientos de fuga de información en centrales de emergencia

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, defendió que en el caso del C4 no se tiene datos sobre fuga de información que pueda servir a criminales para cometer actos de violencia o ataques contra policías.

La presidenta municipal dijo que aunque la ley no lo establece, en el caso de este municipio se les aplican pruebas de control y confianza a los servidores que laboran en el C4.

“Tenemos procesos, hay cámaras. La ley no prevé que tengan que ser exámenes de control y confianza en el tema del C4, pero nosotros sí lo hacemos y de forma permanente (...) En el caso de León tomamos todas las previsiones y hay varios controles. De hecho, no cualquiera puede entrar al C4. En el C4 no solo están las fuerzas de orden municipal, están las estatales y federales. Hay del Ejército, hay de la Guardia Nacional (...) Si ella tiene alguna información, me imagino que la debe de estar poniendo en la Fiscalía en el caso que corresponda”, dijo Alejandra Gutiérrez.

La alcaldesa declaró que sobre el ataque donde murió un policía de León la semana pasada, se mantiene el trabajo con la Fiscalía para dar con los responsables y manifestó que los señalamientos de posibles infiltraciones del grupos criminales en los C4 se han detectado en otros municipios.

“Estamos trabajando muy puntualmente con la Fiscalía, porque yo lo dije el lunes, no queremos que este caso quede impune. No tenemos información respecto a lo que señala Sophia, pero sin embargo, entiendo que fueron de otros municipios y en su momento espero esté poniendo a disposición el caso concreto y la información (...) Yo lo conocí (a Mnauel Alejandro, policía asesinado en León) y justamente se le acababa de ascender. Estaba haciendo muy bien su trabajo y siempre estaba buscando cómo hacer las cosas mejor. No teníamos reporte de ninguna amenaza, sin embargo ha sido muy doloroso para la corporación”, declaró la presidenta municipal de León.

En materia de seguridad y sobre la llegada de 350 nuevos elementos federales, sostuvo que hay coordinación y en breve se reunirán para acordar operativos conjuntos en el municipio.

“Ellos llegan aquí y luego se mueven a otra ciudad pero ellos aquí los van a dejar de manera temporal, estos elementos adicionales para reforzar. Quedamos de volver a reunirnos para ver las estrategias. Ellos traen algunos campos de acción, pero luego nos coordinamos en algunos operativos de forma particular (...) Van cambiando todos los días. En ocasiones tienen 2 mil (elementos federales en León), luego 3 mil. En ocasiones tienen 500 y es mucha la movilidad”, dijo.

También adelantó que se busca comprar cámaras corporales para los elementos de seguridad. Explicó que ahora se cuenta con menos de 100 que están en funcionamiento por lo que se deberá realizar un estudio de mercado para definir cuantas se pueden comprar.

#León también reconoce a los héroes sin capa que lo dan todo por nuestra ciudad, como el caso de los elementos de bomberos 🚒 , protección civil, policía vial 🚘 y preventiva que en menos de 3 minutos controlaron y extinguieron un incendio 🔥 en la colonia Independencia. pic.twitter.com/fC6SjztN8z — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) April 25, 2022

Te puede interesar:

UG se encuentra consternada por muerte de estudiante a manos de la Guardia Nacional

Guardia Nacional dispara contra estudiante de la Universidad de Guanajuato en Irapuato; muere uno