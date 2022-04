“Les quitan sus pertenencias, su dinero”; pobladores rechazan presencia de Guardia Nacional luego de homicidio de estudiante de la Universidad de Guanajuato

Pobladores de la comunidad de Exhacienda de Copal denunciaron actos de abuso de autoridad y delitos cometidos como elementos de la Guardia Nacional en la zona. Esto ocurre luego del asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel de 19 años a manos de un agente.

En una entrevista realizada por el periodista Alex Ramblas, Perla Murillo, delegada de la Comunidad de Exhacienda del Copal, expuso que han ocurrido varias denuncias por estos abusos.

“La Guardia Nacional las veces que hacen sus rondines se basan en que ellos hacen sus rondines y toman la vía pública y les quitan sus pertenencias, su dinero y se van. Los corren efectivamente de donde están tomando los estudiantes y siento que la Guardia Nacional está para cuidarnos, para protegernos y no lo hace. Al menos alrededor de la comunidad no lo hace”, dijo la delegada.

Incluso dijo que pobladores ya le han expuesto su rechazo a la presencia de la Guardia Nacional en la zona. La delegada dijo que ante la presencia de los elementos federales no se ha notado una mejora en la seguridad.

“De la Guardia Nacional no nos sentimos protegidos por ellos. Han pasado muchos incidentes en los cuales ellos nos dicen que no les compete a ellos el dar rondines, que no les compete a ellos la seguridad de la comunidad ni mucho menos de las universidades”, declaró.

Sobre el asesinato del estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel y en cuyo ataque resultó herida una joven de nombre Alejandra Carrillo de 22 anos, dijeron sentirse impotentes.

“A lo sucedido el día de ayer, estamos desconcertados. No sabemos por qué reaccionó así la Guardia Nacional y practicante a lo que dicen los compañeros es que ellos venían, no se paró la camioneta y dispararon. Creo que eso no debió de ser así. Es una impotencia muy grande que sentimos”, dijo la delegada de Exhacienda del Copal.

