Solo dos de seis pueblos mágicos de Guanajuato cumplen norma de manejo de residuos y plantas tratadoras

De los seis pueblos mágicos que hay en Guanajuato, solo dos cumplen con el manejo de residuos y tienen planta tratadora. Se trata de Dolores Hidalgo y Salvatierra.

Los pueblos mágicos que no la cumplen son Mineral de Pozos en San Luis de la Paz, Jalpa de Cánovas en Purísima del Rincón, Yuriria y Comonfort. Así lo informó el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel.

El funcionario dijo que se mantienen en etapa de diagnóstico para generar los proyectos ejecutivos y estos pueblos cumplan la normativa que busca la sustentabilidad de los pueblos mágicos.

“Tienen planta de tratamiento Salvatierra, Dolores Hidalgo y no tienen el resto de los otros cuatro (...) No lo sabemos (el costo de las plantas tratadoras), estamos a punto de tenerla y cuando la tengamos la podemos compartir, pero no es poco”, dijo Juan José Álvarez Brunel.

El retraso en la norma ambiental lleva más de un año. Sobre ello, el titular de Turismo de Guanajuato, aseguró que no hay riesgo de que los pueblos que no la han cumplido puedan perder el registro de pueblo mágico.

“La Secretaria de Turismo federal estableció 13 normas y dentro de esas 13 normas había el manejo de residuos y las plantas de tratamiento de agua. Ellos pusieron una fecha límite que la estadística dice que pocos pueblos mágicos la pudieron cumplir, sobre todo porque es un tema de mucha relevancia y de mucho costo”, aseguró el secretario de Turismo de Guanajuato.

Álvarez Brunel sostuvo que el retraso en la implementación de las plantas de tratamiento y en el manejo de residuos ya se ha discutido con otras dependencias estatales de turismo en el país, para generar acuerdos con la Secretaría de Turismo Federal.

El funcionario criticó que el retraso también se debe al retiro de apoyos federales al desarrollo de los pueblos mágicos.

“La misma Sectur federal entendió y reconoció que no es un tema fácil por el recurso, por el momento que estamos viviendo y porque ellos retiraron el apoyo de los de los pueblos mágicos, si tuviéramos el recurso que antes daba la federación seguramente ya lo tendríamos canalizado”, crítico.

