AMLO asegura que “no va a haber impunidad” en caso de asesinato de Ángel Yael por un agente de la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato asesinado el 27 de abril en Irapuato por un elemento de la Guardia Nacional.

Durante su conferencias matutina, López Obrador dijo que ya se encuentra detenido el agente de la Guardia Nacional acusado del asesinato.

“Ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegían a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios”, declaró Andrés Manuel López Obrador .

El mandatario se refirió a la liberación del primer elemento acusado de disparar y que fue identificado como Iván “N”. El presidente detalló que fue liberado porque se estableció que él no disparó el arma con la que se cometió el asesinato.

“En este caso se habla de los dos que dispararon. Pueden ser otros, está abierta la investigación. Al que liberaron también se comprobó que disparó; por lo mismo, tiene que estar sujeto a proceso. Y la joven herida está siendo atendida y vamos también a apoyar en todo. Eso es lo que puedo comentarles y aquí mismo vamos a informar”, informó el presidente.

