Mantenimiento de carreteras de Guanajuato cuesta 700 millones al año

Los más de 3 mil 500 de carreteras estatales de Guanajuato cuestan 700 millones de pesos al año en su mantenimiento.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que dicha inversión ha permitido que Guanajuato tenga uno de los mejores sistemas carreteros del país.

“Por eso Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas carreteros de este país y si no me la creen salgan poquito de Guanajuato para que me la crean. Esto nos cuesta a todos los guanajuatenses y es un tema de continuidad porque es muy tentador decir este año no meto los 700 millones y vamos a hacer dos puentes, tres puentes. A lo mejor no se resiente el siguiente año y el que sigue ya me voy,pero en tres años se van a caer las carreteras y levantarlas ya no van a ser 700 millones”, declaró el mandatario.

El mandatario estatal dijo que en materia de infraestructura está abierto a permitir que los municipios contraten deuda, siempre y cuando se enfoque en obras de carácter social y se dé prioridad a empresas guanajuatenses.

“Cuentan con mi apoyo por la deuda que puedan pedir, vamos a ir generando productos, trabajos, proyectos que le cambien la vida a los ciudadanos (...) el 97% (de las licitaciones de obras) queda para guanajuatenses y ojala lleguemos al 100%”, declaró.

Preparan entrega de dos tramos carreteros para Guanajuato

Tarcisio Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), informó que este año hay la probabilidad de que se entreguen dos tramos carreteros.

“La Silao-San Felipe en la que como habíamos comentado antes que se dividió a mitad del tramo por lo menos para una primera etapa de elevación de proyectos. Hemos avanzado las dos partes tanto en puentes y estructuras y lo que nos comentan es que este año no tuvo recurso la Federación para seguir con la otra parte de los proyectos”, declaró.

Otro de los tramos que se proyecta se entregue es el de La Soledad, que se ubica en el tramo de la carretera federal Irapuato-La Piedad.

