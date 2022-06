Investigan a policías de Irapuato que “anden en malos pasos” y participen en actos delictivos

La Secretaría de Seguridad de Irapuato señaló que mantienen una limpia al interior de la corporación de los policías que “anden en malos pasos”.

Lo anterior lo dijo el titular de la dependencia municipal, Ricardo Benavides Hernández. En rueda de prensa dijo que se ha pedido información a los elementos de seguridad sobre compañeros que pudieran estar actuando de forma irregular.

“El ánimo es fuerte, hemos platicado con todos y cada uno de ellos y se les ha brindado el apoyo de forma incondicional y se les ha puesto en la mesa la solicitud de información de todo aquel policía que ande mal, que ande en malos pasos. En ese sentido estamos trabajando mucho al interior de la Corporación. El ánimo es fuerte y nosotros seguimos apoyando. Hemos brindado este protocolo de acompañamiento de aquel elemento que lo solicite y tuviera alguna información que pudiera vulnerar esta seguridad”, declaró Ricardo Benavides Hernández.

El titular de Seguridad de Irapuato rechazo que tras el asesinato de un agente ocurrido la semana pasada, exista una salida elementos. Además, sostuvo que el protocolo de acompañamiento no es obligatorio y se da en caso de que algún policía así lo solicite; sin embargo, a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud.

“En este momento no existe una desbandada, no hay este tema. Por supuesto que al final del día todos somos humanos y al final del día también pone a pensar a mucha gente, pero todo aquel elemento que no esté involucrado en hechos delictivos o personas que hagan actividades delictivas o grupos delictivos no tendrán de qué temer. Estamos haciendo una limpia y una investigación”, declaró este lunes en rueda de prensa.