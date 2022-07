Se cancela Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato; alcalde acusa bloqueo de Morena a nivel federal

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, anunció que la construcción del Nuevo Museo de las Momias se cancela.

El edil acusó intereses y bloqueos contra el proyecto por parte de funcionarios vinculados a Morena, aunque reconoció que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no aprobó el proyecto ejecutivo del Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato.

“Hoy les anuncio que vamos a suspender el proyecto del Nuevo Museo Internacional de las Momias, esperando que en otro momento, que en el futuro podamos tener las condiciones para que sea una realidad porque Guanajuato capital lo requiere”, anunció Alejandro Navarro.

Acusó que la oposición política se ha valido de presuntas mentiras para frenar el proyecto, en ese sentido rechazó que Guanajuato capital estuviera en riesgo de perder su categoría de patrimonio de la humanidad o que la finalidad del museo fuera solo comercial.

“Hemos encontrado obstáculos negativas y periodicazos a nivel nacional en contra de este proyecto, usando diferentes excusas que han ido cambiando a lo largo del tiempo para ver cuáles les pega primero; dijeron que el museo era un centro comercial y eso es totalmente falso, el mercado de artesanías que está en la parte debajo del proyecto representa menos del 7% de la obra (...) Dijeron que pone en riesgo el patrimonio de Guanajuato y eso es totalmente falso porque está fuera de la zona de monumentos (...) dijeron que vamos a eliminar la cancha y eso es totalmente falso porque se iba a reubicar en un lugar muy cercano a tan solo unos metros en el Parque del Encino y cuarto, también dijeron que no es correcto y que no estaba bien exhibir cuerpos momificados cuando esto se hace en todo el mundo y es uno de los principales atractivos de Guanajuato desde hace décadas. Lo único cierto que han dicho es que a nivel local algunos políticos de alguna fracción del partido de Morena no quieren que se haga el museo porque creen que sería un logro de Alejandro Navarro y esto necesitan tumbarlo a toda costa”, acusó Alejandro Navarro.

🧟‍♀️ Así sería el nuevo museo de las momias de #Guanajuato (MUMO), que se proyecta esté listo y operando en el 2022. pic.twitter.com/swE52uIWTw — Funicular Mx 🔭 (@FunicularMx) August 13, 2021

Alejandro Navarro acusó que se cumplió a cabalidad con los requisitos para avanzar en el proyecto incluso se contrató una deuda pública cercana a los 70 millones de pesos. En un evento público defendió que el museo tenía como objetivo el aumento de recaudación municipal.

“Con el nuevo museo teníamos una estimación de que se podrían recaudar cerca de 70 millones de pesos ya en el primer año; cuando abriéramos el museo la cifra iba a ser de 70 millones de pesos lo que íbamos a percibir es casi el doble de lo que estábamos recaudando después de la pandemia (...) incluso con los propios comerciantes tendrían su espacio asegurado en el nuevo museo y esta nueva casa de las momias no solo es en beneficio del gobierno y de la ciudadanía, es para tener mejores condiciones de conservación en un entorno más cómodo y más seguro para los visitantes”, dijo Alejandro Navarro.

Te puede interesar: Proyecto del nuevo Museo de las Momias en Guanajuato es rechazado porque “no cumple con conservación de patrimonio”