ICOMOS rechaza proyecto del nuevo Museo de las Momias en Guanajuato porque “no cumple con conservación de patrimonio”

Por considerar que el proyecto del Nuevo Museo de Las Momias y su Zona Comercial proyectado en Guanajuato capital no cumple con la conservación de un sitio que es considerado de Patrimonio de la Humanidad, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en México rechazó el proyecto.

La organización envió su opinión sobre el Nuevo Museo de las Momias, en el que destaca que no cumple con la normatividad y recomendaciones internacionales.

“La propuesta carece de un estudio paisajístico en dónde se inserta el nuevo edificio, principalmente para definir las directrices geométricas que dan origen al desplante del Nuevo Museo. No existe un estudio de patrimonio de visuales consagradas por la memoria y las disonancias paisajísticas, para esclarecer cómo se integra la nueva arquitectura al paisaje patrimonial”, señala la opinión técnica.

⚡️Aquí el video render que muestra con más detalle cómo sería el nuevo Museo de las Momias (MUMO) de #Guanajuato.



Se contempla que el edificio esté listo y funcionando el próximo año.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/im3GzOe4gy — Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) August 11, 2021

En la carta dirigida al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro y con copia para el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, piden redefinir el proyecto como un Centro de Interpretación de las Prácticas Funerarias en México.

“Recomendamos redefinir el proyecto, no como Nuevo Museo de las Momias y su Zona Comercial, si no como un Centro de Interpretación de las Prácticas Funerarias en México, en correspondencia con la compatibilidad del uso de suelo de la zona núcleo del sitio Patrimonio Mundial. La intervención debe contribuir a la salvaguardia de los valores patrimonial, estético, paisajístico, histórico, artístico y simbólico del paisaje urbano, preponderantemente al Valor Universal Excepcional y los atributos de autenticidad e integridad”, se señaló en el documento firmado por Saúl Alcántara Onofre, presidente de ICOMOS México y Orlando Araque Pérez, coordinador estatal en Guanajuato.

Se señala que la propuesta del proyecto debe vincularse con la infraestructura que ya hay en el Museo y Panteón de Santa Paula. Además, de que se deben considerar valores patrimoniales estéticos e históricos del paisaje urbano.

“La idea del museo no tiene un referente conceptual sobre los criterios y la declaratoria de Sitio Patrimonio Mundial, por consiguiente, se afectan el valor universal excepcional, y a los atributos de autenticidad e integridad del sitio. La intervención arquitectónica no contiene un planteamiento teórico-metodológico de inserción de arquitectura contemporánea en un contexto histórico-artístico, ni un análisis del perímetro de transición que corresponde a los barrios o colonias circundantes. No existe una dialéctica entre las fachadas del proyecto y el paisaje urbano inmediato, lo que denota una ruptura con los valores patrimonial, histórico, estético, simbólico, natural y social de la zona núcleo del Sitio Patrimonio Mundial”, se criticó en el documento.

Qué gusto conocer este pronunciamiento del @ICOMOSMexico , órgano consultivo de la @UNESCOMexico , e integrado por expertos interdisciplinarios, sobre el proyecto que la ciudadanía siempre ha rechazado, la plaza comercial con #momias en #Guanajuato : https://t.co/7y9G8aXd94 — Paloma Robles Lacayo (@horizonterio) June 29, 2022

