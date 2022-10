Corren a 100 policías de Irapuato en presencia de Guardia Nacional y militares.

En Irapuato fueron despedidos 100 policías municipales este martes. Los agentes acusaron que las bajas ocurrieron bajo custodia de la Guardia Nacional.

En las inmediaciones del Centro de Integración Policial la Guardia Nacional tuvo un conato de enfrentamiento con policías municipales, a quienes no se les dejaba salir de las instalaciones.

Los agentes municipales acusaron que fueron citados uno a uno para revisión de su equipamiento, pero una vez dentro se les obligó a firmar su baja.

“Llegamos aquí y nada más empezaron a pasar de una persona. Ya pasan las personas y empiezan a decir que tienes que firmar tu baja. A los que tienen poquito que son 100 mil, obligándolos con un militar en la espalda y tienes que firmar”, dijo un policía municipal.

“Porque si no ya sabemos dónde vives, donde está tu familia y vamos a ir por ellos. ¿A qué se refieren con eso?, no sé. Toda la fuerza que llevaron de la Guardia Nacional pues fue una fuerza excesiva, porque no había necesidad, simplemente yo pienso que si nos querían correr nos hubieran dicho, por este motivo, por esta circunstancia, fírmame; estás de acuerdo, no estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, pon tu denuncia dónde corresponde”, profundizó otro policía.

Sobre el despido masivo de policías de Irapuato, el secretario de Seguridad de Irapuato, Luis Ricardo Benavides Hernández, dijo que se trata de un reestructura de la Policía.

Pese a ser cuestionado sobre las causas puntuales de los despidos, el funcionario municipal se negó y dijo que eso forma parte de las investigaciones.

“Todos los servidores somos supervisados para hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Esto es dentro de un análisis que hemos realizado, que llevamos haciendo desde el mes de mayo, hasta el día de hoy y hoy hemos determinado dar de baja a cien elementos. Las causas y los motivos son parte de las investigaciones al interior de la misma secretaría (…) Como lo he dicho son parte del interior de las investigaciones de la misma corporación”, dijo Ricardo Benavides Hernández.

Fueron despedidos cien policías municipales de Irapuato, derivado de una investigación interna, es parte de la reconstrucción de una corporación confiable, dijo el secretario de @segpublicaira Ricardo Benavides Hernández.@TV4NotiOficial @ELPODERNOTICIAS pic.twitter.com/gXrQxr2gYA — Guadalupe Atilano (@atilanogmg) October 4, 2022

Los policías municipales de Irapuato ya presentaron quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por despido injustificado y porque se les mantuvo incomunicados y aislados.

También rechazaron que haya investigaciones en su contra por actuar de forma indebida en sus actividades de policía.

“En lo personal yo no tengo ningún citatorio por parte de Fiscalía, ni por parte del Consejo de Honor y Justicia, no tengo ningún señalamiento. Como yo les he dicho, en la corporación me he dado a conocer por hacer mi trabajo como lo debo de hacer, que lógico que nos metemos en broncas, no falta el ciudadano que no le parece el actuar de la corporación y empieza a señalar, pero mi expediente está limpio”, señaló un policía municipal que se negó a firmar su baja.