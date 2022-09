Civiles armados y policías se enfrentan a tiros en Irapuato; hay un agente sin vida.

Policías de Irapuato y civiles armados se enfrentaron en varios puntos de la ciudad. Los agentes buscaban liberar a un hombre que fue privado de la libertad en la comunidad de San Cristóbal.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando agentes de seguridad atendieron el reporte y ubicaron a los sujetos, lo que provocó una persecución y varios enfrentamientos en las colonias Bajada de San Martín, Valle Verde, Purísima y Santa Elena.

Te puede interesar: Sector empresarial respalda deuda de 711 millones para municipio de León

Fue en el último punto donde los sujetos descendieron de la camioneta y se ocultaron en tierras de cultivo para atacar a los agentes de seguridad, logrando herir a uno de ellos.

“A la altura de la comunidad Santa Elena el grupo de personas descendieron de la camioneta, portando chalecos tácticos y armas largas. Se introducen a una zona de cultivo donde empiezan a realizar detonaciones en contra de los elementos de Policía. Elementos de diversas corporaciones se introdujeron logrando la detención de cuatro personas, logrado también la liberación de una persona que minutos antes había sido privada de la libertad en la comunidad San Cristóbal”, detalló este lunes el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides Hernández.

El agente que murió derivado de las heridas por arma de fuego fue Francisco Rodríguez Cisneros, con 23 años de servicio dentro de la corporación. Fuentes de seguridad informaron que se desempeñó como jefe de escoltas de un exalcalde de Irapuato.

En rueda de prensa, se informó también que fueron detenidos dos hombres originarios de Jalisco, uno del municipio de Abasolo y una mujer originaria de Michoacán. Se les aseguró una camioneta Jeep color gris, tres armas largas, un arma corta, 10 cargadores, 294 casquillos de arma larga, 4 chalecos balísticos, un casco, dos pares de botas tácticas y dos celulares.

Ricardo Benavides Hernández señaló que este año han sido asesinados cuatro elementos de seguridad. Además, tras las detenciones y el enfrentamiento reforzarán sus protocolos de seguridad al interior ante posibles represalias del crimen organizado.

El titular de Seguridad de Irapuato reconoció que en días pasados, fue dejada una corona de flores en las instalaciones de la dependencia y tenía escrito un nombre, por lo que a la persona ya se le brindó seguridad.

“Es afirmativo este hecho, no es algo que a nosotros nos preocupa, nos ocupa, estamos trabajando y prueba de ello son los hechos del día de ayer, que nosotros seguimos trabajando para la seguridad de los ciudadanos”, dijo Ricardo Benavides Hernández.

Lamentan muerte de policía

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, condenó y lamentó el asesinato de Francisco Rodríguez Cisneros.

“Con profunda tristeza les doy a conocer que el oficial Francisco Rodríguez Cisneros, con 23 años de servicio, ha perdido la vida en el cumplimiento de su deber, después de haber enfrentado a personas armadas en un dispositivo de seguridad (...) Este hecho me duele y me lastima profundamente, pero al mismo tiempo me da la fuerza para seguir luchando como lo hizo Francisco, para recuperar la paz y la tranquilidad que nos merecemos”, dijo la alcaldesa.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato se informó que tras la muerte del oficial la familia recibiría la pensión y un seguro estimado en 800 mil pesos.

Te puede interesar:

Policía de León muere en accidente vial cuando iba a trabajar

Rechazan prohibir corridas de toros en Guanajuato ante discusión en el Congreso

Cinco zonas en Guanajuato son de alto riesgo para buscar a desaparecidos