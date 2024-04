Piden seguridad federal para candidatos locales de Morena

Alma Alcaraz, candidata al a gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, ya solicitó al INE seguridad a nivel federal para todos sus candidatos, incluidos alcaldía y diputaciones locales, pues son los que representan mayor riesgo.

Alma Alcaraz denunció que en redes sociales, ella y otras candidatas han recibido el mismo mensaje en el que se les decía que “ellas seguían en la lista”, en alusión al asesinato de Gisela Gaytán. Entre esta y otras amenazas dijo, justificaron su solicitud de seguridad a nivel federal.

Respecto a la confusión surgida luego de la afirmación errónea que ella hiciera sobre la supuesta muerte de Adrián Guerrero, que derivó en el hallazgo con vida del candidato a regidor por Celaya, Alma aseguró que no podían quedarse con rumores y tomaron la versión dada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“No teníamos la claridad, empezó a correr el rumor, pero no teníamos nada oficial, por ello no era responsable para nosotros salir a decir que sí (seguía vivo Adrián). No podíamos cambiar una versión, y ahorita pues tuve la oportunidad de saludarlo y me da mucho gusto verlo con vida y que haya sido un error”

— Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia