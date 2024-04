Estudiante de Diseño Gráfico de la UG es la creadora de la nueva imagen del FIC

Luego de que se lanzara la convocatoria para participar en la creación del diseño para la edición 52 del Festival Internacional Cervantino, Jazmín Bedolla García fue elegido entre 52 propuestas enviadas por estudiantes de educación superior del estado de Guanajuato.

La imagen y logotipo propuesto por la ganadora, está inspirada por filmes de animación del Studio Ghibli y por diseñadores, artistas e ilustradores, como Leonora Carrington, Remedios Varo, Raúl Pardo o Bianca Goretti.

Jazmín Bedolla García es estudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfico, de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato UG, precisó que su diseño es la suma de elementos, tales como expresiones teatrales-dancísticas del folklor brasileño o la enorme manufactura de artesanías producidas en la capital oaxaqueña, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cuya declaratoria fue otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) el 11 de diciembre de 1987.

“Cuando me enteré que salió la convocatoria del Festival, me di a la tarea de investigar y, en mayor parte, mi proceso creativo fue dedicarme a unificar aspectos de los invitados, en este caso Brasil y Oaxaca, en un mismo diseño. Ambos tienen festividades muy similares y coloridas, aunque no me quise dejar guiar por lo obvio, me dediqué a profundizar sus tradiciones”

— Jazmín Bedolla García, diseñadora de la imagen en la edición 52 del FIC