Menor de edad denuncia intento de feminicidio por redes sociales; piden a fiscalía que actúe

Una joven que se identifica en redes sociales como Avril, publicó el video de la agresión física que sufrió por su entonces pareja identificado como Javier; casi inconsciente ella aparece golpeada en el suelo luego de ser arrastrada por varios metros. El video fue grabado el pasado 21 de abri y ya cobró atención de miles de usuarios e incluso de la candidata a la gubernatura, Libia García.

“Hoy, a 15 días del intento de mi feminicidio, mi agresor Javier C sigue libre, haciendo su vida normal como si fuera inocente, mientras yo me sigo recuperando física y emocionalmente por lo que me hizo pasar. Por eso, hoy pido y suplico a todas las personas que leen que me ayuden a hacer justicia y que esto no quede impune como muchos otros casos más de mujeres que son

violentadas y golpeadas por sus parejas, que incluso llegan a perder la vida y las autoridades NO hacen nada”

— Escribió Avril en la publicación donde denunció el intento de feminicidio