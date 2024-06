Propone gobernador a esposa del fiscal para magistrada del TJA y a panistas en el Poder Judicial

El poder ejecutivo, a cargo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envió este miércoles sus propuestas al Congreso del Estado para ocupar la magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y una terna más para la consejería del Poder Judicial del Estado; sus propuestas fueron acusadas de arropar al fiscal al proponer a su esposa Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías para el TJA y a Eduardo López Mares para la consejería del Poder Judicial del Estado.

Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, quien es cónyuge del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, es una propuesta única, y tendrá que ser ratificada por la actual legislatura antes de su último periodo de sesiones que es el 30 de junio.

Por su parte, Eduardo López Mares, anunció esta semana su renuncia a la dirigencia estatal del PAN, y ya fue propuesto para ocupar una consejería en el Poder Judicial del estado. El caso de Vicente Esqueda Méndez, fue más repentino, pues a un día después de renunciar a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), también fue propuesto a una de las tres magistraturas en el TJA, junto con la esposa del fiscal.

El presidente del Congreso del Estado, el diputado panista, Alfonso Borja Pimentel, comentó que todas estas son candidaturas únicas, por lo que ya solo serían puestas a votación en un Congreso donde el PAN y el PRI suman los 24 votos que necesitan para ser aprobadas.

Estas propuestas aumentan la sospecha de que sería esta misma semana cuando el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, deje su cargo, para presumiblemente cambiar su residencia a Estados Unidos.

Zamarripa suma 15 años como fiscal, y aunque este estaba asegurado hasta el 2029, la candidata electa a la gubernatura, Libia García, anunció que propondría un nuevo fiscal y un nuevo Secretario de Seguridad Pública.

Dessiré Ángel Rocha, diputada emecista, aseguró que el gobernador, Diego Sinhue, agilizó esta terna para asegurar que sus allegados obtuvieran los cargos, pues en la próxima legislatura Acción Nacional ya no tendrá mayoría.

“Sin duda el gobernador lo hace rápido porque en la nueva legislatura no tiene mayoría. No puede ser posible que deja una gestión con un sabor de boca malo. Sabemos que el tema de que habla de conflictos de intereses, y no me queda claro que este “nuevo comienzo”, sea de a severas”

— Dessire Ángel Rocha, diputada local