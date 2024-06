¿A qué vino Xóchitl Gálvez?, la reciben integrantes de la Marea Rosa en su gira de agradecimiento

Quien fuera la candidata a la presidencia y actual senadora, Xóchitl Gálvez, inició su recorrido en Guanajuato durante dos días de actividades, “vengo a agradecer a la estructuras”, señaló sin aclarar si habría una agenda de eventos públicos.

Xóchitl Gálvez llegó al estado la tarde del miércoles, y el jueves estuvo en un recorrido con las estructuras de Acción Nacional en León, Irapuato y Guanajuato capital, para centrar sus agradecimientos con estas estructuras.

Su primer evento en León fue con integrantes del movimiento llamado La Marea Rosa, quienes le organizaron un evento con simpatizantes donde tuvo un diálogo.

En un auditorio de alrededor de 100 asistentes, a los que también llamó “Xochilovers”, la candidata les agradeció su apoyo durante la campaña presidencial.

La Marea Rosa en Guanajuato se caracterizó por contar en sus filas con integrantes de organizaciones empresariales, que se autonombraban partidistas, como Hector Rodríguez, presidente de la Coparmex León, y Roberto Novoa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en León.

Luego de Guanajuato, la candidata viajará al estado de Jalisco para la próxima semana, donde se reunirá con la estructura panista.

¿Cómo le fue en Guanajuato?

Como candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, obtuvo menos votos que Claudia Sheibaum, con un millón 103 mil 326, contra un millón 302 mil 706 votos respectivamente, dejando una diferencia de alrededor de 200 mil votos a favor de la candidata electa.

En sus primeras declaraciones de esta gira, Xóchitl Gálvez señaló que lo que le faltó en el estado fue más apoyo, pues incluso dijo, no vio espectaculares de ella, “El PAN se gastó 200 millones de pesos en mi campaña, no se notó, los espectaculares ellos los contrataron, yo no manejé un solo peso de la campaña, todo lo manejaron los partidos. Lo que me dicen es que en Guanajuato no hubo”, comentó.