Congreso termina periodo de sesiones entre polémicas y decisiones cuestionables a favor del PAN

El periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado llegó a su fin con un polémico exhorto al gobernador para extinguir el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (FIDESSEG), y la aprobación de las ternas del gobernador para el Poder Judicial y TJA que presentan un claro conflicto de intereses.

El FIDESSEG fue creado en 2019, y se utilizaba como un presupuesto en el que el sector empresarial y organizaciones civiles podían intervenir para decidir en qué utilizarlo, pero luego de ser aprobado el exhorto para solicitar su extinción, dejará una bolsa de mil millones y medio de pesos, de los cuales se hará responsable de su uso la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, encargada de la repartición de la Tarjeta Rosa, una propuesta de campaña de Libia García.

El diputado panista, Miguel Ángel Salim Alle, señaló que solicitaron la extinción porque el ejercicio del gasto no podía ser oportuno, y buscaban cumplir con la celeridad que este requería, precisó que el fideicomiso era sólo una vía de transferencia de recursos por lo que, en su caso, la extinción de dicho vehículo no debe interferir en contribuir al desarrollo social y humano y a la seguridad de las y los guanajuatenses.

“No me sorprende que quieran disponer de este dinero (del fideicomiso), porque lo quieren utilizar para la Tarjeta Rosa, porque ya vieron que financieramente es insostenible en el tiempo regalar dinero cada mes a todas las mujeres, es presupuestariamente imposible” — Yulma Rocha, diputada local

Denuncian que quieren manejar el recurso para programas electorales

La diputada local por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguila, expresó que la búsqueda de desaparecer el FIDESSEG se relaciona con el poder manejar sus recursos para el financiamiento del programa social de la Tarjeta Rosa que utilizó a las mujeres del estado como un activo electoral.

El diputado del PV Gerardo Fernández González, dijo que si el fondo debía tener un cambio, lo conveniente era que pasara por los procesos legislativos que todos llevan, una revisión en mesas donde se discuta si es necesario o no realizarlo y después ver si se hace o no el llamado, pero no adelantarlo así.

¿Quiénes están en contra de que se extinga el fideicomiso?

La extinción del FIDESSEG puso en alerta y unió en un solo reclamo a distintos organismos empresariales y de la sociedad civil, pues ahora queda en el aire quiénes tomarán las decisiones sobre el destino de estos recursos.

El Consejo Coordinador Empresarial de León, y el Observatorio Ciudadano de León, fueron de los primeros en lanzar un comunicado, en el que expresaban su rechazo total a esta extinción, pues consideran se dejará de lado la opinión de la sociedad en las decisiones para ejercer este recurso.

Incluso durante la sesión del Congreso, protestaron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guanajuato capital, pues la extinción del fideicomiso afectaría considerablemente su operatividad.

Aprueban ternas del gobernador

Como era de esperarse, las ternas propuestas por Diego Sinhue, gobernador del estado, para las consejerías del Poder Judicial y las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativo (TJA), fueron aprobadas en el último periodo de sesiones en el Congreso del Estado.

Rinden protesta. Terna propuesta por el gobernador fue aprobada por el Congreso. (Cortesía)

Estas aprobaciones le darían una consejería en el Poder Judicial, a Eduardo López Mares, quien hace apenas una semana era dirigente estatal del PAN, y a Oralia del Pilar Durán Isaías, esposa del actual fiscal Carlos Zamarripa.

Vicente Esqueda también obtuvo una consejería luego de ser propuesto por el gobernador, a pesar de ser el esposo de Rosario Corona, coordinadora de campaña de la candidata electa, Libia García.