Sindicato avala usar dinero de trabajadores de Jalisco en edificio... aunque no conocen todo el proyecto

Ante la polémica que ha generado la inversión que pretende realizar el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) para que las aportaciones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios sean utilizadas para la construcción de un edificio público, el sindicato mayoritario, la Federación de Sindicatos Autónomos Federados, la más grandes y que aglutina a 18 mil trabajadores del Estado y municipios, dio su visto bueno a la inversión.

“Nosotros decimos sí a este proyecto inversión porque se ofrece un rendimiento que el propio estudio actual nos ha enmarcado debe ser de entre el 15 y 17%. Este proyecto le dará al instituto flujo de efectivo para los próximos 20 años, donde todavía vamos a tener la carga pensionaria del grueso de los jubilados y eso ayudará a inyectar dinero al fondo. Dejemos en claro que no estamos perdiendo un terreno, porque no está en venta. Consideramos muy valioso que el asunto no se mezcle con pasadas inversiones; reconocemos que en el pasado no se tomaron buenas decisiones y que afectan al patrimonio de todos nosotros. Los números son claros hasta 295 millones de pesos en 20 años se cobrará al gobierno de Jalisco”, expresó el secretario general de esta organización, José Miguel Leonardo Cisneros.

#Comunicado . El @ipejalgob reitera que el proyecto de inversión de Ciudad Laboral resulta un negocio que dará ganancias al instituto. Se incluyen imágenes de la sesión donde se revisó el proyecto en diciembre de 2021, donde estuvieron todos los consejeros. pic.twitter.com/Y4hrPayjDT — IPEJAL (@ipejalgob) January 25, 2022

Sin embargo, pese al espaldarazo, el dirigente sindical reconoció que no conocen todos los detalles del proyecto, pues a ellos tampoco les hicieron llegar toda la información que fue una queja de otras agrupaciones sindicales.

“En este momento no, nos explicaron como va, cuál fue la inversión total, como es el retorno, todo eso y estamos en espera de que nos entreguen toda la información clara, vamos a estar muy puntuales con el director Héctor Pizano porque van etapa por etapa”, argumentó.

El dirigente argumentó que otros organismos sindicales que se oponen al proyecto, la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, municipios y organismos públicos descentralizados (FSESEJ) y la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco (FESIJAL), se oponen al proyecto como una manera de presión por haber tenido problemas en tribunales donde perdieron fuerza como sindicatos mayoritarios en la entidad.

El edificio se construirá en un predio por la carretera a Tesistán, un kilómetro antes de llegar al crucero de Carretera a Colotlán; los opositores a la obra también critica la gran distancia para que los trabajadores se desplacen a los juzgados laborales. (Héctor Escamilla/FOTO: Publimetro Guadalajara)

Leonardo Cisneros también atribuyó a intereses políticos detrás de la oposición al proyecto de la Ciudad Laboral Judicial y que sea construida a partir de una inversión con las aportaciones de los trabajadores.

Concluyó el dirigente sindical, que es acusado por otros grupos de tener mucha cercanía con el gobierno del Estado, que los opositores a la inversión poco pueden oponerse al proyecto porque finalmente fue votado por el Consejo Directivo del IPEJAL y aprobado por mayoría.