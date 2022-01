En vilo, el desafuero de magistrado de Jalisco por caso de abuso sexual contra una menor

A puerta cerrada, esta tarde inició el juicio de procedencia en contra del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual contra una menor de edad. La sesión, donde el Congreso de Jalisco se erige como jurado y determinará si procede o no el desafuero, se decidió que no tuviera posibilidad de ser grabada o fotografiada, ni se autorizó la presencia de medios de comunicación por la revelación de datos de la carpeta de investigación. La Fiscalía del Estado se escudó en el Código de Procedimientos Penales para que la sesión pudiera reservarse.

Aunque programada a las 15:30 horas, inició cerca de las 17:30 horas. Estuvo presente por la parte acusadora el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, en su calidad de titular del Ministerio Público y del lado del magistrado envió a dos abogados para representarlo. El magistrado se ausentó voluntariamente.

El ingreso al salón del pleno estuvo acompañado de un riguroso protocolo de seguridad, donde sólo los diputados y ciertos trabajadores previamente registrados pudieron ingresar, con la consigna de tener que dejar sus teléfonos, porque no podían pasar al recinto legislativo con ellos.

Se estimó que la sesión pudiera terminar hasta la medianoche o incluso más tarde.

Los diputados tuvieron que pasar por un estricto control de seguridad para ingresar al pleno del Legislativo. (FOTO: Héctor Escamilla Ramírez)

Magistrado se juega su última carta

Antes de iniciar la sesión, el Congreso del Estado fue notificado que el magistrado Covarrubias Dueñas, a falta de una suspensión dentro de un juicio de amparo, su último recurso fue solicitar que se recusaran 20 de los 38 diputados, al argumentar que había un conflicto de su función con su rol de jurado.

El recurso es buscado para que se declare que ante la falta de quórum, no se realice el proceso de desafuero. A pesar de este requerimento, los legisladores participan en el ejercicio.

Protesta contra el magistrado

Mientras dentro del Congreso del Estado se lleva a cabo la sesión, afuera del recinto, en Plaza de la Liberación y sobre la avenida Hidalgo, colectivos feministas se manifestaron y colocaron lonas para exigir que el Congreso se porte a la altura y proceda a desaforar al magistrado. Entre las manifestantes se encontraba la tía de la presunta víctima del magistrado, quien denunció el uso faccioso del aparato de justicia para blindarse.

“En más de una ocasión ha hecho uso de instancia tras instancia para evadir sus responsabilidades. No es en el único caso donde recurre a que se recusen más de 20 diputados y obviamente de que lo hace con la intención de, si no hay suficiente votación, no procede el desafuero. Yo creo que si el señor es inocente pues lo invitamos a que se someta al proceso judicial como cualquier ciudadano, si tiene dignidad que renuncie a su fuero. Si se jacta de ser inocente, que tenga dignidad y evitamos todo este proceso”.

La tía de la víctima denunció que han sido víctimas de amenazas a partir de que comenzaron a confrontar a este magistrado e incluso denunció que dos jueces, integrantes del Poder Judicial del Estado estarían recurriendo en actos anómalos para beneficiar al magistrado en su proceso.