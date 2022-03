Por falta de agua, vecinos de la carretera a Chapala en Guadalajara bloquean la vialidad

Una tarde complicada en materia de movilidad se registró sobre la carretera a Chapala, luego que vecinos del fraccionamiento Rancho Alegre en el municipio de Tlajomulco se manifestaron bloqueando esta vialidad en demanda por la falta de agua en su comunidad.

Cerca del mediodía comenzó el cierre a la altura de la Arena VFG y los vecinos, con botes, piedras y ramas bloquearon la carretera, en el sentido de Chapala a Guadalajara, acusando incumplimiento de las autoridades municipales, pues afirman que ya se había comprometido a resolver el tema del desabasto de agua desde hace varios meses.

Rancho Alegre es uno de tantos fraccionamientos construidos por las autoridades de Tlajomulco entre 2000 y 2012 en zonas donde no había servicios básicos y aún así las constructoras siguieron ofertando casas, desatando una crisis social, porque es hora que no existen pozos suficientes para atender a miles de personas. Tlajomulco no opera dentro del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sino que trabaja un organismo municipal independiente.

“El problema es que el agua que nos mandan no tiene presión o de plano no llega. Cuando bien nos va llega algunas horas del día, luego dejan de mandar. Nosotros tenemos que irnos a trabajar desde temprano, no podemos estar en la casa viendo cuándo nos cae el agua, tampoco nos han cumplido con el envío de de pipas, que había ese compromiso”, acusó uno de los participantes de la protesta.

Los vecinos colocaron ramas, botes y piedras para bloquear el paso de los automotores. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

El cierre de la vialidad se extendió desde el mediodía hasta las 16:00 horas, luego que personal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado iniciaron el diálogo y acordaron una mesa para resolver el tema del desabasto.

Esta protesta generó severos problemas entre las personas que habían aprovechado el puente para acudir a Chapala y trataban de retornar a la ciudad, generando una fila de seis kilómetros que llegaba hasta el Macrolibramiento.

Aunque sólo se cerró un sentido de la carretera (Chapala a Guadalajara), se generó intensa carga vehicular en el otro sentido, desde el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, hasta El Capulín, pero eso a causa de un choque por alcance.