Exhiben a Pablo Lemus en la mañanera por ‘su gran estafa’ en la renta de patrullas; AMLO pide investigar

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, fue exhibido en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente autorizar y avalar la renta de patrullas a sobrecosto.

Hace algunos semanas, regidores de Morena acusaron al alcalde de Movimiento Ciudadano de realizar un fraude en el arrendamiento de 290 patrullas, pues el precio de renta fue de 792 millones de pesos, cantidad muy superior al arrendamiento de 325 patrullas que hizo cuando fue presidente municipal de Zapopan y que solo costó 293 millones de pesos.

Esta denuncia llegó esta mañana al Salón Tesorería de Palacio Nacional a lo que el presidente pidió que se investigara este supuesto fraude.

“Lo tiene que investigar la autoridad competente. Y lo que siempre sostengo, hay que acusar con pruebas, no fabricar delitos y no hacer juicios sumarios... La presunción de inocencia, hasta que no sea juzgado por una autoridad competente, o sea, todo lo demás es proceso, son presuntos hechos delictivos”.

— Andrés Manuel López Obrador