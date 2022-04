Tachan de apresurado, confuso, y hasta electorero la eliminación del cubrebocas en espacios abiertos

Todos los lugares abiertos conducen a uno cerrado, por lo que es recomendable seguir usando cubrebocas, aunque en la Ciudad de México su uso ya sea opcional.

Lo anterior lo consideró Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión para Atender la Emergencia por Coronavirus de la UNAM, quien que precisó que para evitar confusiones y contagios, es mejor seguir usando el cubrebocas en espacios abiertos y cerrados.

“Lo mejor es traerlo, y así no tienes que estar pensando si aquí sí y acá no, ya voy a entrar y no traigo, mejor traerlo puesto y ya”.

— Mauricio Rodríguez