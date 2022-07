Tonalá da primer paso para poner orden a la crisis con la basura que enfrenta el municipio

Tonalá ha denunciado que la empresa no destina ni siquiera las unidades que requiere el municipio.

En sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento de Tonalá, se autorizó al municipio iniciar la revisión del cumplimiento de contrato por parte de Caabsa Eagle, encargada del servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos.

A decir del presidente municipal, Sergio Chávez, será esta revisión la que defina las acciones jurídicas con la empresa que podrían llegar incluso a cancelar la concesión que se tiene con esta compañía. Sería el primero de los cuatro municipios que da pasos firmes para romper la relación con esta empresa, acusada de múltiples anomalías en el servicio de recolección de los desechos.

El 28 de junio el ayuntamiento dio un ultimátum a la empresa para que diera cumplimiento a lo que exigía el municipio, no obstante, afirman que siguen presentándose irregularidades en la operación de la central de transferencia de Matatlán y que en el pase de revista del pasado domingo, la empresa no dejó al ayuntamiento tonalteca revisar mecánicamente las unidades que supuestamente estaban destinadas a este municipio.

“En los últimos meses se ha debatido y se ha hablado mucho sobre esta situación, se han dado a conocer públicamente argumentos y contrargumentos sobre las problemáticas que se viven específicamente en los municipios de Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Guadalajara. En Tonalá desde el primer día de mi gobierno, una de nuestras principales asignaturas ha sido el gestionar una solución integral a estos retos y hemos trabajado fuerte en dos frentes: primero, dejar de ser el vertedero del Área Metropolitana de Guadalajara. Para lograrlo se dieron importantes pasos como lo fue cerrar el vertedero de Los Laureles y delimitar y regular la operación en el centro de transferencia de Matatlán y segundo, lograr que los tonaltecas tengamos un servicio de recolección de basura eficiente y de calidad; que cumpla con lo que estamos pagando puntualmente, en tiempo y forma, mes a mes, a la concesionaria encargada de prestar este servicio”, justificó Chávez

El ayuntamiento ha asegurado que la empresa no cumple ha cabalidad con muchos de los puntos que establece el contrato.

A decir del edil, entre las obligaciones que tiene la empresa Caabsa están mantener limpio el municipio, controlar los lixiviados (jugos de la basura); llevar un programa de monitoreo ambiental; contar con un programa de control de emergencias, cumplir con las rutas de recolección de residuos sólidos; depositar sólo en sitios de disposición final; utilizar las unidades recolectoras relacionadas en la propuesta técnica sólo para servicio y actividades inherentes al contrato; realizar programas de información a la ciudadanía; no depositar los residuos sólidos en lugares distintos a los del sitio de disposición final y no ocasionar molestias innecesarias a la ciudadanía. A decir de las autoridades gran parte de estos acuerdos no se cumplen.

A decir del edil, con lo aprobado en el pleno: “estamos dando un primer paso jurídico que consiste en revisar y documentar de manera exahustiva las obligaciones contractuales y legales. Que quede muy claro: con esta acción no estamos prejuzgando ningún actuar de la empresa concesionaria. Estamos haciendo uso de las herramientas legales y contractuales para supervisar el debido cumplimiento del contrato”, enfatizó el alcalde Chávez.

Advirtió que para evadir algún conflicto legal con Caabsa, el municipio seguirá pagando puntualmente a la empresa la recolección y disposición final de las toneladas de basura que recoja y acredite conforme al contrato.