Fofo Márquez deberá realizar donativo al DIF y trabajo comunitario por bloquear puente en Jalisco

Tras una audiencia que se extendió por un par de horas en los Juzgados de Puente Grande, Jalisco, el influencer Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como Fofo Márquez, logró un acuerdo reparatorio por el delito de Ataques a las Vías de Comunicación, luego de la publicación de un video donde cierra de manera arbitraria el puente atirantado Matute Remus en la calzada Lázaro Cárdenas.

El juez de Control y Oralidad emitió una sentencia de tres días de labor comunitaria en Guadalajara y aportación de 35 mil pesos en beneficio del Sistema DIF Guadalajara. Originalmente se había solicitado que la aportación fuera de 50 mil pesos.

A partir de mañana comenzaría con labores de limpieza en el Puente Atirantado y después sería remitido a otros espacios de la ciudad, esto como parte de su labor comunitaria. Las otras dos zonas que limpiará el influencer son el Parque Morelos y el Paseo Alcalde.

Fofo Márquez "Para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México” dijo aquella vez Fofo Márquez. (Especial)

En un evento que terminó siendo grabado para las redes sociales del influencer, este personaje llegó en una camioneta Mercedes Benz acompañado de varios de sus colaboradores. En sus primeras declaraciones se dijo arrepentido de sus acciones y que buscaría mejores contenidos en sus plataformas:

“Lo que si quiero decir es que tengo mucha influencia y no quiero que mi influencia y mis seguidores cometan este tipo de cosas, yo creo que hagan las cosas buenas, no hagan las cosas malas, porque mucha gente hizo lo del puente y así y yo no quiero incitar a la gente a que hagan cosas malas”, expresó al salir del juzgado.

Tras este anunció, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, se dijo complacido por la determinación del juzgado y señaló que hubo aceptación de la falta por parte del muchacho.

“El primero de ellos ya está acordado y sería bajo puente del Matute Remus, pero adicionalmente va a entregar en especie un apoyo a las niñas y niños de Villas Miravalle, esta es una estancia infantil del municipio de Guadalajara, no entregará dinero, lo dejo muy claro. Entregará en especie la cantidad que nosotros pusimos sobre la mesa fueron 50 mil pesos”; finalmente la sanción quedó en 35 mil pesos.