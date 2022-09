ONG’s firman documento para impedir que Madres Buscadoras de Sonora metan mano a fosas clandestinas de Jalisco

Acusan las ONG’s que hay suficientes colectivos de búsqueda en Jalisco por lo que no necesitan la llegada de agrupaciones de otros estados. (FOTO: Héctor Escamilla Ramírez)

Inconformes por la manera como han sustraído cuerpos y manipulado los restos humanos que han hallado en Tlajomulco, 27 organismos de la sociedad civil, familiares de desaparecidos y otros colectivos, entregaron un pliego petitorio al Gobierno del Estado para exigir que el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora deje de intervenir espacios en la entidad.

Acusan que no se está llevando a cabo un manejo adecuado de los restos humanos, lo que deriva en la pérdida de indicios que ayudarían a su identificación.

Entre los organismos se encuentran Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej), Luz de Esperanza, Colectivo Entre el Cielo y Tierra, entre otros.

A decir de Guadalupe Aguilar, representante de Fundej, se han detectado diversas irregularidades en la actuación de las Madres Buscadores de Sonora desde que llegaron a Jalisco. El 13 y 14 de septiembre intervinieron y sustrajeron restos de una fosa clandestina en La Piedrera de Tlajomulco, pero sin atender lo que marca la ley o los protocolos para la sustracción. Se documentaron videos donde se observa como sacan un cráneo humano y lo apilan sobre otros restos.

Mientras las Madres Buscadoras justificaron su actuación señalando que actúan por la inacción del gobierno, los organismos locales dicen que sí tienen el apoyo de las autoridades. (FOTO: Héctor Escamilla Ramírez)

“Ayuda que nadie les pidió porque la persona que vino a buscar, sus mismas compañeras la repudian por su forma de trabajar”, acusó Guadalupe Aguilar. Incluso repudiaron que dichas Madres Buscadoras, mientras buscan los cuerpos bailan y cantan, cuando afirman, es un momento doloroso.

A decir de Héctor Flores del Colectivo Luz de Esperanza, la forma como se han manejado los restos viola los protocolos y los derechos humanos de las víctimas.

Las Madres Buscadoras de Sonora argumentaron que si intervinieron la fosa fue porque no contaban con apoyo de las autoridades y perros habían comenzado a mordisquear los restos humanos. A decir de los colectivos que firmaron el pliego petitorio, la acción no se justifica. Señalan que no hay nada que hablar con esta organización:

“No hay ningún vacío, porque todos hemos buscado en distintas fosas y con nosotros siempre estamos muy apegados a los protocolos de búsqueda. Hemos siempre estado apoyados por la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda”, agregó Aguilar.