Trasplantados renales de Jalisco denuncian que les dieron medicamentos defectuosos; afectó sus nuevos órganos

Enfermos renales de Jalisco acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) a presentar una queja, luego de recibir medicamentos para su tratamiento que presuntamente estaban defectuosos e incluso presumen sean apócrifos. En total son 72 pacientes quienes piden este caso se investigue, pues acusan, la irregularidad afecta severamente la salud de los trasplantados.

Los medicamentos fueron resultado de una compra consolidada del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y entregados a instancias de salud quienes hicieron la distribución de cuatro lotes del fármaco Octralín de Laboratorios Raam en los estados de Puebla, Jalisco y Aguascalientes. Cada lote contiene 10 mil unidades y la caja tiene un costo en el mercado de aproximadamente 30 mil pesos.

Una hipótesis es que los medicamentos pudieron haber sido reemplazados o manipulados en algún momento de la cadena de custodia antes de ser entregados a los pacientes. Este fármaco es esencial para los trasplantados porque reduce el rechazo del nuevo riñón. Los afectados se percataron que en realidad no estaban tomando absolutamente nada.

“Tenemos altas y bajas, desde los que traen rechazo agudo, que están ahorita internados, que los están tratando, de los que traen rechazo crónico, ¿qué quiere decir? ya no se les va a poder salvar su injerto. Nada más esperar a que caigan de nuevo a hemodiálisis o diálisis”, señaló la presidenta de Donación de Milagros, Mily Naveja.

Los lotes con medicamentos defectuosos se habrían distribuido entre pacientes trasplantados de Jalisco, Puebla y Aguascalientes.

A decir de los afectados por este medicamento, piden que se haga una investigación y que instancias externas revisen qué fue lo que les dieron a los pacientes.

El laboratorio responsable del medicamento, que conserva muestras de cada lote distribuido, señaló que su producto no presenta problemas, por lo que en algún momento de la cadena de custodia el producto fue reemplazado o alterado. Debido a que son instancias federales las involucradas, se informó que se dará vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De alegría del trasplante a la desesperación

Carlos Merino de 54 años recibió un trasplante de riñón de donante cadavérico hace dos años. Su cuerpo respondió de manera óptima y daba seguimiento puntual a sus revisiones médicas. Su enfermedad empeoró, por lo que tuvo que realizarse su cirugía en un hospital particular, aunque en el sector salud público le darían seguimiento.

En mayo le comenzaron a dar el medicamento Octralín Tacrolimus. A finales de agosto acudió de nuevo a su cita y presentaba un severo daño renal y rechazo de su órgano:

“Me hicieron los estudios, salieron a niveles de 0.4, me volvieron a hacer los estudios, salió en 0.2 y después salieron en 0.1. Me dan la sorpresa que hay rechazo. Gracias a Dios ahorita me estoy estabilizando, no con esa marca, fue con otra marca y es fastidioso que te den una información que apenas no termino de pagar el trasplante y me están diciendo que ya hay rechazo”, dijo el señor Merino sollozando.

El señor Merino señala que en hoy tendría una audiencia porque debido a su enfermedad y la pandemia, se quedó sin empleo y el hospital donde le hicieron el procedimiento lo demandó por 250 mil pesos. Pide de menos, conocer que fue lo que le estuvieron recentando y si eso le traerá más secuelas en el futuro.