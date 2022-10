Denuncian manipulación gubernamental dentro de elección de un organismo ciudadano

La elección del nuevo integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción está envuelto en controversia porque se afirma se pretende imponer a un nuevo representante a pesar de no contar con el mejor perfil para el cargo.

El Comité de Participación Social está conformado por cinco integrantes, de los cuales uno es relevado cada año. Se creó un Comité de Selección conformado por ciudadanos para que sea la misma sociedad civil quienes elijan a estos representantes.

Sin embargo, observatorios, partidos y otras ONG’s acusan que se pretende imponer a uno de los aspirantes a pesar de que no fue uno de los mejores evaluados.

Las organizaciones como el Observatorio del Comité de Participación Social, Designaciones Jalisco, entre otras, denuncian opacidad en los procesos de selección y que la información no se ha hecho pública de manera oportuna.

¿Qué pasó @IsabelSepulveda? Ni las sumas cuadran y la transparencia no fue ni siquiera la de un cristal ahumado. ¿Cuál es el objetivo o a quién se pretende beneficiar? Que alguien nos explique... @SEAJalisco @cpsseajal ...si acaso hay explicación. — Observatorio del SEA Jalisco (@observa_org) October 27, 2022

Se señala después de contrastar resultados de las evaluaciones, que a pesar de sí existir un perfil idóneo para el cargo, se habrían manipulado cifras para favorecer a otro de los candidatos que tendría relación familiar con un dirigente del PRI y con vinculaciones con el actual gobierno del estado.

“Llega la fase de entrevistas para seleccionar a una persona integrante del Comité de Participación Social y entonces nos comenzamos a preguntar ¿qué pasó con la transparencia? ¿por qué no publican información? ¿con qué criterio van a designar? Es ahí donde empiezan los rumores de perfil a modo. La cosa no termina ahí, es claro que hay un perfil idóneo y no lo quieren designar, por lo que se comienza a comparar información que arroja lo siguiente: manipulación de datos contrastando las cédulas”, señala el organismo Designaciones Jalisco.

La Red de Mujeres Anticorrupción del @cpsseajal solicita dignamente a la Comisión de Selección del @seajal que el proceso de selección de la persona que se integrará, mantenga fuerte al CPS en sus lazos con la ciudadanía. #DefendiendoalCPS #ContrapesosCuidadanos @observa_org pic.twitter.com/DLtdAAKAOX — Nancy Garcia (@NancyGarv) October 27, 2022

En varios documentos, los organismos civiles señalan que el Comité de Participación Social debe representar a la sociedad en el control de la corrupción y no obedeciendo a intereses privados o capturados.

Los colectivos han señalado tres aspectos principales: legalidad en el proceso, que el perfil idóneo seleccionado sea por mérito, capacidad e integridad; que se garantice que no hay conflicto de intereses y transparencia en todas las etapas.