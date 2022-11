Brigadistas preparan las zonas boscosas de Jalisco ante una complicada temporada de incendios

Autoridades de Jalisco iniciaron las acciones preventivas para reducir la cantidad de incendios forestales en la próxima temporada de estiaje que inicia este diciembre. Los últimos años han sido particularmente críticos para Jalisco en este tipo de siniestros.

Información relacionada: Megaoperativo en Jalisco para contener el fuego en los bosques

Según el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hasta el 17 de noviembre se habían registrado en la entidad 886 incendios forestales, con daños a 82 mil 079 hectáreas de bosques, lo equivalente a daños a dos Bosques de La Primavera. Estos es un incremento de seis mil hectáreas comparado a lo dañado en 2021. El año más devastador para los Bosques de Jalisco fue en 2017, cuando se quemaron 189 mil 814 hectáreas.

Con el fin de mitigar los efectos de incendios forestales así como prevenir eventos a futuro, las brigadas forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) realizan acciones de restauración y prevención. Estas acciones forman parte del Programa para el Manejo del Fuego en el Estado de Jalisco.

Autoridades han extendido las llamadas brechas cortafuego, que es una de las principales herramientas para la contención de incendios forestales. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

La dependencia estatal señala que de momento se han rehabilitado siete kilómetros de brechas cortafuego (caminos de terrecería que impiden que el fuego brinque entre zonas de los bosques), se han abierto cuatro kilómetros más de estos caminamientos.

También se rehabilitaron manualmente 62 kilómetros de caminos forestales, 300 metros de líneas negras, 112 hectáreas de manejo de combustibles, 43 metros cúbicos de presas de piedra acomodada y 179 metros de acomodo de madera muerta. Además se han realizado podas y mantenimiento de 60 hectáreas en zonas reforestadas.

Todas estas acciones son las que eventualmente ayudan a los brigadistas a controlar los incendios forestales. Además, a los combatientes forestales de la Semadet, se les otorgan capacitaciones para realizar monitoreos de biodiversidad, sistemas de información geográfica, captura y manejo de información y actividades de prevención contra inundaciones en áreas de riesgo.

En los últimos años, Jalisco no ha podido dejar de estar en los primeros lugares en materia de incendios forestales. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Los brigadistas también realizan trabajos de conservación de suelos, es decir, intervienen las zonas que fueron afectadas por las llamas para tratar de agilizar la recuperación de los ecosistemas. Entre las principales están la retención de suelo que evita que haya deslaves en caso de lluvias.

Para evitar incendios ahora que llegan las temperaturas secas, se informa que las quemas agropecuarias están prohibidas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y en el caso del interior del estado deben realizarse conforme al calendario de quema local o municipal y con previa notificación a las autoridades.

También se invita a la población en general a no tirar colillas de cigarro en la carretera, no quemar basura y no prender fogatas para evitar dichos incendios forestales.