“Este proyecto depende de voluntades colectivas”, señala Enrique Alfaro sobre MC

La tarde de este lunes Movimiento Ciudadano (MC) realizó la Convención Nacional Democrática Extraordinaria con el fin de definir la ruta del partido naranja rumbo a las elecciones locales de 2023 y presidenciales de 2024; así como el plan de reformas legislativas contempladas por el movimiento.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, resaltó tres puntos con relación a su ausencia en el evento que tuvo lugar en el World Trade Center, al sur de la capital del país.

A través de un video, el gobernador Alfaro precisó que fue invitado a la Convención Nacional como militante del partido; declinó su asistencia por cuestiones de agenda, ya que son días hábiles; y por último, resaltó que no existe distanciamiento ni rompimiento alguno con MC.

Enrique Alfaro resaltó que continuará concentrado y trabajando tiempo completo como Gobernador de Jalisco durante los próximos meses.

“No me pienso distraer en grillas (…) El trabajo que estamos haciendo en el gobierno es la garantía de que el proyecto de continuidad tenga viabilidad, sea quien sea el candidato o candidata”, dijo.

Y en respuesta a algunas opiniones de actores políticos de MC, sobre el proceso de sucesión en Jalisco, el gobernador Alfaro señaló:

“Yo creo que todos deberían de serenarse y medir siempre sus palabras. La calentura no ayuda y miren, se los dice alguien que saber echarle, pero yo creo que tienen que serenarse.

“El mensaje de mi parte es muy claro: este proyecto no depende de voluntades personales, depende de voluntades colectivas, nunca podemos olvidar que esto que hemos hecho lo hicimos de la mano de miles de mujeres y hombres libres que decidieron transformar la política en Jalisco.

“Quien piense que está por encima de eso se va a equivocar siempre. Por eso, lo digo otra vez, el proyecto de la continuidad depende de nuestros resultados en el gobierno y de nuestra capacidad para ponernos de acuerdo, una vez logrado eso. Quien sea la candidata o el candidato va a ganar la elección y lo va a ganar con un enorme respaldo de la gente, porque esa ha sido una fórmula que nos ha funcionado.

“Entonces no hay ninguna definición de candidaturas, no hay ni siquiera se ha planteado el método con el que se va a elegir candidata o candidato, entonces yo digo que hay que esperarnos, todavía falta tiempo, a veces las ganas son muchas, pero me quedan dos años de gobernador.”