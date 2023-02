Agresión sexual contra alumna de la Prepa 1 deriva en protesta de alumnos, claman justicia

Estudiantes de la Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara, ubicada en el cruce de San Felipe y Zaragoza en el Centro de la ciudad, se manifestaron en las puertas de este plantel educativo para exigir justicia tras un presunto caso de abuso sexual contra una estudiante dentro de las instalaciones.

El hecho habría ocurrido el pasado 17 de febrero y fue perpetrado supuestamente por un exestudiante de 21 años de edad, quien periódicamente ingresaba al plantel educativo a vender dulces. Los guardias al parecer le daban autorización, pero se sumó que los torniquetes del plantel educativo se encontraban sin funcionar.

La Universidad afirma que se mejorarán los protocolos dentro de los planteles. (FOTO: Publimetro Guadalajara)

Esta persona ingresó supuestamente a uno de los sanitarios y atacó a la alumna menor de edad, que forma parte del turno vespertino.

El pasado 24 de febrero este individuo habría intentado ingresar de nuevo a la preparatoria, pero los guardias de seguridad dieron aviso a las autoridades y la persona fue detenida por elementos de la Policía de Guadalajara.

Quiero informarle a nuestra comunidad que en el caso de la Prepa Jalisco se están tomando acciones contundentes:



1.- Por ser una investigación en curso, por ahora no podemos dar detalles, pero apoyaremos a nuestra estudiante por todas las vías para que la Fiscalía haga justicia. https://t.co/yq4rJuGLwO — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) February 27, 2023

La protesta que se desarrolló este lunes tiene que ver con la inconformidad por la inacción de las autoridades educativas y el ocultamiento que se habría desarrollado del caso.

El rector de la Universidad, Ricardo Villanueva, señaló por medio de sus redes sociales que el caso se está investigando.

“Por ser una investigación en curso, por ahora no podemos dar detalles, pero apoyaremos a nuestra estudiante por todas las vías para que la Fiscalía haga justicia. Debemos poner al centro a las víctimas. Es injusto para nuestra estudiante que se corra el rumor de una violación. No la hubo. Hubo una agresión que merece ser castigada con todo el peso de la ley, pero por la dignidad de nuestra estudiante pido encarecidamente a la comunidad que no corra falsos rumores”, señaló el rector.

Se informó que la Unidad para la Igualdad dialoga ya con la comunidad de la Preparatoria para trabajar en conjunto en la prevención y atención de cualquier tipo de violencia y situaciones de riesgo e inseguridad.