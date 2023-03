Obras subterráneas dentro de un parque de Guadalajara provocan la molestia e inconformidad de vecinos

Vecinos del Parque San Rafael acusan que, pese a las clausuras de las autoridades federales y las suspensiones otorgadas por juzgados de Distrito, siguen las obras dentro del área verde para la construcción de un colector pluvial.

Afirman que la empresa constructora pretende la introducción de una máquina tuneladora para terminar el colector que, aseguran, generará aún más daños ambientales.

Los vecinos cuentan con una suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa que impide la tala de más árboles dentro del Parque San Rafael. Sin embargo, los vecinos denuncian que desde ayer llegó maquinaria que ingenieros civiles confirmaron es una minituneladora.

Trabajadores les habrían confirmado que dicha maquinaria sería usada para terminar la conexión del colector hacia la calle Mariano Azuela por vía subterránea, al no poder realizar trabajos a nivel de superficie.

A pesar que existen suspensiones en juicios de amparo, las obras en el parque continúan.

“Esto nos hace preocuparnos aún más a los vecinos, sobre todo a los que viven en la calle de Mariano Azuela, que es la parte que les falta conectar con este vaso regulador, porque si por arriba no se ve, no se veía, no había quien se hiciera responsable de los daños por abajo, ahora con mayor razón. (…) El hecho es grave, que hagan un tramo grande que impermeabilice el suelo porque las tuneladoras encementan y ponen envarillado”, expresó Gabriela Cervantes, vecina del Parque San Rafael y activista en la protección del área verde.

Afirman que la tuneladora de todas maneras causará daños ambientales, pues la misma maquinaria dañará los sistemas de raíces de los árboles que se encuentran en superficie. Del mismo modo, dicen que las vibraciones de la maquinaria terminarán dañando los domicilios, además de impactar los mantos freáticos.

Los vecinos afirman que personas de aspecto sospechoso comenzaron a rondar los ingresos del Parque San Rafael que temen, sean personas enviadas para hostigar a personas y colectivos que están cuidando el área verde.

Acusan que la presencia de la tuneladora causará daños al arbolado en superficie y las vibraciones dañarán las fincas aledañas.

Los vecinos se oponen a la construcción del colector dentro del parque porque señalan, además del daño medioambiental, afirman no se trata de una obra para prevenir las inundaciones en el temporal de lluvias, sino para beneficiar las descargas de aguas residuales de edificios que se construyen en la zona.

Además de la suspensión judicial, actualmente las obras cuentan con una clausura de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), pero las autoridades han continuado trabajando.