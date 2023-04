Diputados de Jalisco otorgarán “armas” a jueces para atender casos difíciles en tiempos de emergencia

Diputados locales de Jalisco impulsan una iniciativa para modificar el Código Civil y crear una Ley contra Imprevistos. Este tipo de ley, que ya existe en Guanajuato o Coahuila, pretende dotar de herramientas a los jueces para que en caso de contingencia o emergencia puedan resolver litigios a partir de la “buena fe y la prudencia” del juez hacia ambas partes y no proceder de manera injusta.

Esta modificación ayudaría, por ejemplo, a resolver los contratos en disputa cuando, en caso de una emergencia, alguna de las partes cae en incumplimiento. Esto sucedió mucho en la pandemia del Covid-19, porque por circunstancias fuera de las manos de la gente, dejaron de realizar pagos u otras obligaciones.

“Es que la ley dice que el contrato debe cumplirse fielmente en sus términos. Hay jurisprudencias que me dicen que en Jalisco no aplica la teoría de la imprevisión en muchos casos y, por tanto (el contrato se aplica) a rajatabla. Es injusto ¡claro!, ¿el derecho es injusto? La respuesta es sí, cuando no se adecua a las necesidades sociales”, explicó el titular del Juzgado Octavo Civil de Jalisco, Norberto Leal, sobre la importancia de actualizar el Código Civil.

El juez resolvería de esta manera sólo en caso de emergencia o contingencia en temas civiles o mercantiles.

Los promotores de esta iniciativa pusieron un par de ejemplos sobre como aplicaría esta reforma: durante la crisis del Covid-19 y por causas de fuerza mayor, muchas personas debieron suspender actividades laborales. Esto provocó que cayeran en incumplimientos, por ejemplo, en pagos a bancos o con proveedores. A pesar de que esta situación estaba fuera de las manos de las personas, los asuntos al llegar a los tribunales y los jueces necesariamente tenían que resolver a partir de lo que decían los contratos, aunque fuera una situación injusta.

Esta reforma señala que en caso de emergencia o contingencia, los jueces pueden resolver a partir de lo que consideran lo más prudente para ambas partes.

La propuesta es impulsada por la legisladora Mirelle Montes del PAN a partir de una tesis doctoral del académico de la UP, Ernesto López Acosta.