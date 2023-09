“Nos propusimos hacer las mejores Fiestas de Octubre de la historia”, compartió Esteban Estrada

Las Fiestas de Octubre de Guadalajara llegan a 58 años de vida, lo hacen con una historia cargada de buenos momentos, algunos claroscuros y retos superados. Ahora, inicia una nueva aventura para marcar precedentes a las siguientes ediciones y celebrar en el marco del bicentenario de Jalisco.

Esteban Estrada, director de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Gobierno de Jalisco (AEEJ), charló con Publimetro sobre esta feria popular que se encuentra ubicada entre las tres principales del país.

“Desde el año pasado que recibimos la Agencia, incluimos el reto de hacer Fiestas de Octubre después de dos años de pandemia, así que lo vimos como una gran oportunidad de ofrecer algo novedoso y encaminadas al tema de generar mejores experiencias”, compartió.

El directivo al frente de la fiesta jalisciense, resaltó la importancia de mantener el origen, pero con la inclusión de la tecnología.

“Es un evento muy arraigado con más de 50 años en Jalisco. Es una feria popular que inclusive el Auditorio Benito Juárez es conocido como el teatro del pueblo, eso no está peleado con intentar innovar ante un mundo tan dinámico”, comentó.

“Nos propusimos hacer las mejores fiestas de la historia, no solo en términos de experiencias, sino también en términos de oferta musical”. — Esteban Estrada

Estrada está consciente de las críticas sobre el costo de boletos para algunas zonas de los conciertos y explicó, “uno de los grandes retos que tenemos como agencia estatal, que no dejamos de ser una dependencia gubernamental, es cómo -a un bajo costo- la agencia estatal ofrece este tipo de espectáculos masivos. El punto es que no es fácil, porque no puedes estar subsidiando de manera permanente este tipo de eventos, por eso buscamos mecanismos de fondeo como es la taquilla general. También, es muy importante que la gente sepa que está combinación de las butacas que tienes derecho al pagar 50 pesos de taquilla general con poder disfrutar este tipo de espectáculos desde otro lado, nos da un respiro financiero”.

“Poner costo a las sillas de pista para los conciertos es prácticamente determinado como si ellos (público) acabaran subsidiando al artista, porque es una fuente de ingresos importante, si no, no hubiera manera; es decir, si no tendríamos que desembolsar como estado muchísimo dinero e inclusive los incrementos de los costos de los artistas de un año a otro, pues han sido muy importantes; finalmente, sería casi impagable, por eso hacemos este tipo de combinación”, agregó.

Las Fiestas de Octubre tendrán una extensión a Los Ángeles, California el 4 y 5 de noviembre.

“La estamos llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles, eso nos permite pensar que Fiestas de Octubre es una de las ferias más arraigados a nivel nacional, probablemente debajo un poco debajo de la feria de San Marcos”, detalló Esteban Estrada.

Fiestas para todos

Hoy en día las fiestas en México han dejado atrás los elementos clasistas y los prejuicios.

“Tenemos muy focalizado quién es el asistente promedio, qué tipo de perfil, qué nivel socioeconómico, pero con la oferta que hemos venido ofreciendo en términos de elenco artístico, eso nos permite tener ya una combinación importante de otro tipo de alcances económicos. Es recobrar un poco las raíces, pues desde chicos veníamos aquí a las Fiestas de Octubre y seguro hubo un lapso muy grandote donde dejamos de ir. Por eso, uno de los grandes retos es que la gente regrese a esta tradicional fiesta”, agregó.

Al preguntarle a Esteban Estrada cómo vive las fiestas a nivel personal y no como directivo compartió, “al frente de este tipo de eventos generalmente las vivo intensamente con muchísimo estrés, también con mucha alegría, porque sé que el trabajo que se hace queda como reflejado en muchas familias, niños y niñas que cuando vienen al recinto tiene un momento de esparcimiento y de felicidad con sus seres queridos. La hacemos con mucho ánimo, esa es mi realidad ahorita (risa)”.

Las claves de las Fiestas de Octubre 2023

Artistas . Black Eyed Peas , León Larregui, Ha Ash, OV7, El Tri, Chuy Lizárraga, Jesse y Joy, Reik, Marca MP, Danna Paola, Molotov , Wendy Guevara, La Burrita Burrona, Moenia, Paquita la del Barrio, Amigos Invisibles, Pancho Barraza, Carla Morrison, Pedro Capó, Banda Cuisillos, Residente , Lupillo Rivera, La Sonora Santanera, Remmy Valenzuela, Gloria Trevi, Christian Nodal, Sonora Dinamita, Tatiana, Los Yonics, Ramón Ayala, El Norteño, El Costeño, Paty Lu, son parte del cartel oficial.

Comenzó a escribirse en el año de 1965, son hoy una de las festividades más importantes de México. Para esta edición se canceló el concurso de Cantera, uno de los eventos de mayor tradición que se realizaba en el Centro Histórico de Guadalajara.

Comenzó a escribirse en el año de 1965, son hoy una de las festividades más importantes de México. Para esta edición se canceló el concurso de Cantera, uno de los eventos de mayor tradición que se realizaba en el Centro Histórico de Guadalajara. Fórmula 1. El evento deportivo tendrá una presencia especial dentro de las fiestas populares con la Fans Zone Jalisco que se hará el 27, 28 y 29 de octubre en Plaza Liberación con acceso gratuito. Habrá transmisión en vivo desde la Ciudad de México, a la par podrá disfrutarse de autos F1, simuladores, Pit stop challenge, Go Karts y música.

¿Cuándo costará el ingreso al recinto ferial?

Para esta edición se habilitará nuevas maneras de comprar boletos de ingreso a la feria, con la finalidad de evitar la reventa. En unos días se compartirá una aplicación para hacer las compras de manera digital.

El programa se extendió a 38 días con conciertos, muestras de danza, exhibiciones de pintura, ballet, talleres y el tradicional palenque. Además de los shows habrá peleas de gallos, la Canica Azul juegos mecánicos, antojitos mexicanos, exposiciones y la venta de artesanías.

50 pesos público en general (mayores de 13 años).

20 pesos para los niños y niñas de 3 a 12 años.

Los precios de los boletos VIP, Preferente y Plata para los artistas en pista del Auditorio Benito Juárez oscilan entre los 400 y dos mil 800 pesos; de venta en Boletomóvil.

Horario: Lunes a domingo, de 10:00 a 23:00 horas.

