Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 19 al 21 de julio

Mhoni Vidente te revela cuál es la carta del tarot que te acompañará este fin de semana, para que actúes con prudencia y no reveles tus secretos, ya que no todos quieren verte triunfar y desean que la prosperidad no llegue a tu vida, así que recuerda que en “boca cerrada no entran moscas”.

Sabrás también si la soltería está por terminar y con quién empatarás tu corazón y la pasión, solo recuerda que la confianza es un pilar fundamental de las relaciones, no trates de controlar todo y mejor permite que el cariño entre los dos fluya sin presiones.

También conocerás cuáles son tus colores de la fortuna para que los uses en tu ropa o pintes tu casa con ellos, además de tus números de la fortuna para que los juegos de azar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En tu horóscopo del tarot te salió la carta del “Rey de Oros”, esto significa que te encuentras en un momento de decisiones complicadas que definirán tu destino, la carta te recomienda no tener miedo, ya que la fuerza espiritual te acompañará para superar cualquier obstáculo que se presente. Es momento de tomar las riendas en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tanto has postergado. En el amor, tu relación actual se mantiene estable, pero podrías recibir noticias de un amor del pasado; te recomiendo cerrar ese ciclo y enfocarte en tu presente, pues aunque para los Aries puede ser difícil dejar atrás relaciones pasadas, es momento de madurar. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 13, y tus colores para atraer la fortuna son blanco y rojo. Te espera un fin de semana con mucho trabajo extra, sorpresas de dinero y mucha pasión y amor verdadero.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, por lo que la suerte te acompañará en todos los aspectos de tu vida, especialmente en el laboral; sin embargo, te recomiendo controlar tu carácter en situaciones difíciles, recuerda que tu signo es de tierra, lo que te hace avanzar paso a paso. La carta también te indica que tendrás la oportunidad de conseguir un trabajo mejor y bien pagado en el que podrás mostrar todo tu potencial, aplica para este puesto el viernes para aumentar tus posibilidades de éxito. “El Mago” te sugiere formalizar tu relación actual y dejar de lado las relaciones casuales; tu signo es conocido por su temperamento sexual, pero es hora de buscar un compromiso más serio y este es un buen momento para eso. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 00 y 19, y utiliza los colores rojo y verde para atraer la buena vibra a tu vida.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, lo que implica que tu buena racha económica se extenderá. La carta te recomienda tener paciencia, ya que la recompensa por tu esfuerzo llegará pronto; sin embargo, ten cuidado con las envidias, ya que tu naturaleza dual de Géminis puede atraerlas; para contrarrestarlas, te recomiendo llevar contigo un amuleto de plata. El “As de Oros” también te indica que es el momento de iniciar ese negocio que has estado considerando o cambiar de trabajo, ya que ambos te resultarán muy favorables. Recuerda no descuidar tu relación, ya que es la base de tu vida, los Géminis necesitan una pareja a su lado, y tu relación actual es sólida. Tendrás una sorpresa económica con los números 03 y 24, y usa los colores amarillo y azul para atraer protección a tu vida, ten en cuenta que las malas vibras están siempre en el ambiente.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, así que debes dar más prioridad a tus planes y no dejarte vencer por los comentarios negativos, recuerda que eres un signo de agua, y eso te hace sensible, pero ahora necesitas fortaleza. “La Rueda de la Fortuna” te indica que es un momento de grandes logros en tu vida personal y laboral, todo lo que emprendas saldrá bien, dejando atrás los malos momentos, así que pon más ímpetu a tu trabajo y verás cómo avanzas. En temas del corazón, la carta te dice que el amor verdadero está a punto de llegar a tu puerta, así que no lo dejes pasar, es tu momento para vivir en pareja. También te recomienda retomar un curso de idiomas los fines de semana, ya que te será muy útil en el futuro para destacar. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 27, y usa el color azul fuerte para atraer más suerte a tu vida.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Justicia” te dice que es momento de dejar atrás relaciones tóxicas, tanto amorosas como de supuesta amistad, que solo te han traído dolor; recuerda que mereces ser amado por quien realmente eres. La carta te da la fuerza para enfrentar tus miedos y salir victorioso de cualquier situación, también te indica que si tienes un problema legal, saldrás victorioso. En el amor, llegará a tu vida alguien especial que te llenará de paz y felicidad, valora a esta persona, ya que los Leo suelen ser muy pasionales y a veces no aprecian realmente a quien los ama. También te recomiendo buscar a tu familia, ya que te necesitan y confían en tu buen juicio. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 07 y 21, y usa los colores amarillo y azul para atraer las energías positivas. Este domingo te espera una celebración familiar con muchas sorpresas y regalos.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, lo que significa que tendrás suerte en los juegos de azar con tus números mágicos 08 y 20, mientras que tu color de la fortuna es el verde. Recibirás dinero de una deuda del pasado. La carta también te indica que es momento de tomar las riendas de tu vida, especialmente en lo que respecta a tu relación de pareja, debes decidir con quién quieres compartir tu vida y dejar que el amor fluya naturalmente. Recuerda que los signos más compatibles paras las relaciones son Aries y Tauro. También recibirás ayuda divina de alguien que ya no está en este plano físico, solo tienes que pedirla y te será concedida. No prestes atención a los chismes y rumores, ya que tu signo suele atraer envidias. El viernes tendrás juntas de trabajo para discutir cambios de puesto y nuevos proyectos en los que podrás destacar profesionalmente.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Guarda un poco de silencio sobre tus planes en el ámbito amoroso, es momento de que tomes las riendas de tu vida amorosa y elijas lo mejor. Si hay un amor del pasado que te busca, no tengas miedo, quizás la llama todavía arde y puedan retomar. Adoptar una mascota llenará tu vida de paz y alegría, pues tu signo tiene una conexión especial con los animales. Te espera una reunión familiar llena de risas y buenos momentos. Se encienden las estrellas con la energía arrolladora que la carta de “El Loco” tiene para ti, prepárate para un torbellino de emociones. Tu intuición estará a flor de piel, confía en tu talento y no temas brillar profesionalmente porque el éxito te espera. Saldas deudas y sanas tu economía para tener tranquilidad. Aunque tu energía esté alta, no descuides tu salud. La suerte te sonríe con los números 06 y 55, y la energía positiva te llega con los colores verde y amarillo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “Los Enamorados” anuncia que tendrás un fin de semana rebosante de amor y nuevas experiencias. Los que están en pareja, prepárense para una etapa de intensa conexión profunda, disfruten de la pasión y el romance. Para los solteros, una relación formal y estable está a punto de llegar, pero no se apresuren, tómense el tiempo para conocerse como pareja y dejen que la conexión fluya naturalmente. La intensidad de tu deseo sexual puede ser un desafío en las relaciones, cultiva la paciencia y el equilibrio. La suerte te sonríe con los números 13 y 88, y los colores azul y negro te traerán energía positiva. Es momento de que expandas tu círculo social, busca nuevas amistades y disfruta de la compañía de personas afines que te ayuden a crecer. Prepárate para juntas de trabajo inesperadas donde se discutirán cambios de personal y aumento de sueldo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Vístete de blanco y azul para atraer energía positiva y fortalecer tu espíritu. Disfruta de un domingo en familia en contacto con la naturaleza. Recuerda que “en boca cerrada no entran moscas”, controla tus comentarios para evitar chismes o problemas. La carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot te dice que serán días para renovación personal y sorpresas inesperadas. Suelta viejos rencores y adopta una nueva perspectiva de vida. Si estás pasando por una crisis de pareja o de divorcio, busca consejo sabio antes de tomar decisiones apresuradas, especialmente legales, actúa con inteligencia y no con enojo. Mantente alerta sobre posibles situaciones en las que debas defenderte. Recibirás un bono y saldarás deudas, lo que te brindará tranquilidad. La suerte te sonríe este domingo con los números 01 y 77, así que prueba tu suerte en juegos de azar o realiza inversiones.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte te sonríe este sábado con los números 21 y 30, y la buena vibra llegará a tu vida con los colores rojo y negro. El fin de semana será radiante pata ti gracias a la carta de “El Mundo”, la cual traerá cambios importantes para tomar decisiones cruciales. Asume la responsabilidad de tus problemas, la seriedad y la proactividad son claves para que tengas éxito. Un cambio significativo en el ámbito laboral está por llegar, mantente alerta y prepárate para aprovechar esta oportunidad al máximo. Elimina de tu vida a personas tóxicas que solo te drenan y afectan tu buen humor. Rodéate de aquellos que te aportan positividad y te impulsan a crecer como personas. Sal de viaje y explora nuevos horizontes, renovar tu energía te ayudará a afrontar los retos con mayor ímpetu. Es posible que surjan conflictos familiares relacionados con cuestiones económicas, piensa antes de actuar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mantén una actitud positiva y agradece las bendiciones que te rodean, ya verás que la gratitud atraerá prosperidad y felicidad a tu vida. “El Sol” es tu carta del tarot, la cual ilumina tu camino con prosperidad, amor y nuevas oportunidades para alcanzar el éxito y la prosperidad. Vibra alto y confía en tu intuición para tomar decisiones acertadas, comparte la alegría con tus seres queridos, pero evita presumir para no despertar envidias. Un amor apasionado de fuego llegará a tu vida, esta relación será correspondida, pero evita sembrar dudas, confía en tu pareja. No discutas con tus superiores, ya que podrían tener repercusiones negativas. Si necesitas un descanso, solicita vacaciones para recargar energías y volver con bríos renovados. La suerte te sonríe este domingo con los números 02 y 15, y potencia tu energía positiva vistiendo ropa de colores como el verde y el blanco.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Caballo de Oros” galopa hacia tu vida y trae un mensaje de abundancia, prosperidad y nuevas oportunidades. Es momento de que abras las puertas a la buena suerte y dejes los pensamientos negativos. Los colores rojo y amarillo te darán buena fortuna, y los números 21 y 30 serán tus aliados para la suerte. Prepárate para recibir sorpresas económicas. Enfrenta las situaciones amorosas con valentía, no temas al “qué dirán” y lucha por la felicidad junto a la persona que te hace sentir amado, ten en cuenta que eres fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Aries y Cáncer son los signos más compatibles contigo en el amor. Se te presenta la oportunidad de iniciar un nuevo negocio, así que pon en marcha tus ideas creativas, el éxito está asegurado si confías en tu talento y trabajas duro. Te espera una reunión familiar llena de alegría.