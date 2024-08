Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 19 al 22 de agosto

Si quieres saber cómo te irá estos días en el tema económico, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana si tendrás un aumento salarial, con el que se recompense toda la dedicación que has realizado en tu trabajo, aunque también puede llegar el pago de una deuda que dabas por perdida.

Sabrás también si en el camino del amor encontrarás a una persona que quiera recorrer contigo el trayecto y tener buenas aventuras, aunque también podría ser que alguien te proponga solo tener encuentros ocasionales sin ningún vínculo afectivo, así que analiza con cuidado qué deseas.

Mhoni Vidente también te dice cuáles son tus números de la suerte y qué día de la semana es mejor usarlos en los juegos de azar, también conocerás cuáles son tus colores de la fortuna y prosperidad.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te acompaña la carta del “As de Oros” con buena suerte en contratos y nuevos proyectos. Sé más discreto, no confíes en nadie, ya que atraes envidias. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 03 y 31, y tus colores son amarillo y naranja. En el amor eres compatible con Libra, Sagitario y Capricornio. Silencia tu mente para encontrar tranquilidad y avanza profesionalmente. Agosto es el mejor mes para conseguir trabajo, mantén una actitud positiva. Tienes un don natural para el liderazgo. Realizas un trámite de pasaporte y visa americana. Ten cuidado con chismes y malas amistades, y reza a tu ángel de la guarda para alejar malas energías. Recibirás un regalo sorpresa. Pagas el seguro de tu auto, tramitas tu título escolar, y recibes un bono. Un amor del pasado te buscará, pero lo que no fue, no será. Liquida tus deudas, tus dolores musculares son por tensión acumulada.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás una semana de mucho trabajo y reuniones con jefes, agosto te traerá más responsabilidad y autoridad en tu trabajo, así que mantente atento. Resolverás trámites escolares y empezarás un diplomado en comercio. Recibirás un dinero extra, posiblemente por lotería, y programarás pagos de tu tarjeta de crédito. Es un buen momento para que crezcas en proyectos, pero mantén la cautela. Repararás tu carro. Decidirás hablar con tu pareja sobre formar una familia. Un amor Virgo o Libra podría llegar si estás soltero. Deja los rencores y vive en el presente para encontrar paz, la carta de “La Torre” te sugiere crecer en tu patrimonio y considera comprar una casa o coche, lo que te hará sentir mejor. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 02 y 36, y tus colores son azul y blanco. Lo más importante: “Déjalo ir”, estas palabras pueden cambiar tu vida para bien.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 08 y 24, y tus colores para la fortuna son azul y naranja. Adopta el lema “dispuesto a soltar”, te ayudará a resolver muchas cosas. Una semana de energía positiva te permitirá crecer profesionalmente y tener oportunidades laborales; agosto será favorable en lo económico. La carta de “La Rueda de la Fortuna” te dice que es momento de un cambio radical, aléjate de personas tóxicas y aprende a estar solo. Recibirás dinero extra por un trabajo pasado, pero adminístralo. Cuida tu temperamento, mide tus palabras para evitar herir a otros. Los dolores de espalda y estómago podrían ser causados por energía negativa en tu trabajo. En el amor, atraerás nuevos romances, y compatibilidad con Acuario, Libra y Aries. Haces pagos de casa y tarjeta de crédito, y comenzarás una dieta o ejercicio. El 21 de agosto será ideal para negociaciones.

Cáncer

La carta de “El Mundo” te aconseja viajar y hacer negocios con personas del extranjero, todo fluirá sin problemas. Cuídate de las envidias de amigos y familiares, protégente con agua bendita. Te recomiendo estudiar idiomas y relaciones internacionales. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 18 y 23, y tus colores son naranja y rojo. Pide un deseo, ya que se cumplirá pronto. Cuida los dolores en huesos y columna, posiblemente causados por exceso de ejercicio. En tu trabajo habrá reuniones de última hora y visitas de supervisores; ten todo en orden. Todo llegará a su tiempo, pinta tu entorno con colores fuertes para atraer abundancia. En el amor, te entregarás por completo a tu pareja, quien podría ser Escorpión o Piscis. Recibirás propuestas para dar clases o conferencias. Evita comer en exceso; la ansiedad podría ser por nervios, considera terapia psicológica.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfócate en lo que haces, habrá tiempo para que te diviertas. Esta semana traerá cambios laborales, agosto será un mes de crecimiento profesional, así que no temas buscar nuevas oportunidades. Evita llevar dos relaciones al mismo tiempo y se más fiel. Aunque tu signo está dominado por la pasión, trata de ser más controlado. Cierra círculos y empieza de nuevo con personas de los signos Libra o Sagitario. Haz ejercicio para mantenerte sano. Celebra tu cumpleaños con viajes y fiestas. No te conformes, dale más valor a lo que realizas. La carta de “El Diablo” te indica dinero rápido y fácil, por lo que cualquier trámite de compra o venta que hagas fluirá sin problema; sin embargo, también te advierte sobre personas negativas a tu alrededor, sé cauteloso protégente de envidias. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 09 y 30, y tus colores son rojo y naranja, te darán buena suerte.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los astros están a tu favor para realizar lo que necesitas, invierte en tu negocio y considera un crédito bancario, pero aléjate de las malas compañías, pues las energías negativas te pueden afectar, así que rodéate de personas positivas. Esta semana marca una renovación total en tu vida personal, sentirás ganas de estar en tu mejor versión. Agosto será excelente para el crecimiento económico, empieza desde ya con tus proyectos. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 19 y 32, y tus colores son rojo y verde. Te reenamorarás de alguien del pasado. Cambiarás el color de tu casa, renovarás el seguro de tu carro y el seguro de gastos médicos. La carta de “El Carruaje” en tu tarot te dice que equivocarse es parte del aprendizaje; nadie nace sabiendo todo, mantente estudiando para asegurar tu éxito. En tu cumpleaños, hazte notar. Cuida los dolores de intestino o estómago.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un viaje familiar te espera para fortalecer lazos y traerá nuevas perspectivas. Eres el alma de la fiesta, prepárate para una semana de eventos y encuentros que enriquecerán tu círculo. El tarot te revela la presencia de “El Mago”, así que estás a las puertas de un nuevo ciclo de manifestación. Es momento de tomar las riendas de tu destino y construir la vida que siempre has deseado, la ambición te llama. Tus habilidades comunicativas están en su punto máximo, ese curso de redes sociales será tu trampolín hacia el éxito. El 21 de agosto será tu día de la suerte; juega con los números 15 y 22, y vístete de verde y rojo para atraer la energía positiva y la pasión. Prioriza tu salud física y mental. Una dieta balanceada y ejercicio te darán la energía que necesitas. El amor está a la vuelta de la esquina. El universo conspira conspira para que encuentres una pareja estable y duradera.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol” te revela un periodo de máximo esplendor, por lo que es hora de que tomes decisiones y dejes que la vida te sorprenda. Prepárate para un viaje lleno de oportunidades y crecimiento. Una empresa internacional te busca, prepárate para un ascenso meteórico. Tu intuición y determinación serán tus mejores aliados, gástate el dinero en cosas que te hagan feliz. Renueva tus conocimientos y explora nuevos horizontes. La curiosidad es tu mejor amiga. Alguien de Piscis o Cáncer entrará en tu vida, trayendo pasión y estabilidad. Si eres mujer, presta atención a tu salud hormonal, especialmente si buscas ser madre. Dedica tiempo a tus abuelos, en particular a aquel que no se encuentra bien, tu cariño los fortalecerá. Crea un altar con cristales de cuarzo para atraer la abundancia. Vístete de verde y blanco para atraer armonía y paz interior, y juega con los números 01 y 20 en tus apuestas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus números de la fortuna son 17 y 28; la prosperidad, armonía y la claridad mental llegarán si te vistes de azul y blanco. Utiliza cuarzo cristalino para amplificar tu energía y lapislázuli para la comunicación. La carta de “La Templanza” te invita a encontrar el equilibrio en tu vida. Es momento de que tengas paciencia y confíes en el universo, tu energía ardiente te llevará a la cima, pero recuerda que la calma es tu mejor aliada. Tomarás una decisión importante en el ámbito amoroso, escucha tu intuición y sigue tu corazón. Los solteros encontrarán compatibilidad con Aries y Leo. Prepárate para un ascenso y un aumento de sueldo, la neurolingüística te ayudará a alcanzar tus metas. El ejercicio y una alimentación balanceada te mantendrán en forma. El arcángel Miguel te protegerá de las energías negativas, conéctate con lo divino a través de la meditación y la oración.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Utiliza cuarzo azul para la comunicación y citrino para la abundancia. Date un baño de luna nueva para liberar las energías negativas y comenzar un nuevo ciclo. La carta “As de Copas” te anuncia un renacimiento interior, prepárate para una transformación que te llevará a alcanzar tus metas. Dejas atrás lo viejo y abrazas lo nuevo. Te mudarás a un nuevo hogar, símbolo de un comienzo más próspero. Una evaluación positiva en el trabajo te abrirá puertas a nuevas oportunidades. Tu determinación y perseverancia serán recompensadas. Aries y Virgo serán tus aliados en el amor. Presta atención a tu salud visual. Un mensaje divino llegará a través de un sueño, crea un tablero de visión con imágenes que representen tus deseos, el universo responde a tus vibraciones. La suerte estará de tu lado con los números 04 y 10. La armonía y la prosperidad llegarán con los colores azul y amarillo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El éxito en los negocios te espera, especialmente en las comunicaciones y ventas; aprovecha esta oportunidad para crecer económicamente. Prepárate para grandes transformaciones en tu vida. La carta de “La Estrella” indica un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Si estás en una relación, sé honesto contigo mismo y con tu pareja, la sinceridad es la base de una relación sólida. Es hora de dejar de soñar y comenzar a actuar, tu potencial es infinito, el universo te brinda la oportunidad de alcanzar tus metas más altas. Juega con los números 27 y 41. Vístete de rojo y rosa para atraer el amor y la pasión. Utiliza cuarzo cristalino para amplificar tu energía. Cuida tu salud, especialmente los riñones e intestinos. Una dieta balanceada y una buena hidratación te mantendrán en forma y sin dolor. Conéctate con la naturaleza y viaja a nuevos lugares, la experiencia te enriquecerá.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Crea un tablero de visión con imágenes que representen tus deseos. Tus números de la fortuna son12 y 66, y el amarillo y rojo te ayudarán a conseguir energía, pasión y prosperidad. Utiliza cuarzo rosa para el amor y amatista para la tranquilidad. La carta de “El Loco” te invita a dar un salto al vacío y abrazar la aventura, es momento para que dejes atrás el pasado y construyas un futuro lleno de posibilidades. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas y crecimiento personal. Toma decisiones importantes y sal de tu zona de confort, un nuevo comienzo te espera. El dinero fluirá hacia ti con facilidad, aprovecha esta oportunidad para realizar inversiones o compras importantes. Sanarás viejas heridas y te liberarás de rencores. El amor y la amistad estarán presentes en tu vida. Un aumento de sueldo y una nueva oportunidad laboral te esperan. Cuida tu piel y visita a un dermatólogo.