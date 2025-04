Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 21 al 24 de abril

Para esta semana, sabrás qué colores te favorecerán para conseguir prosperidad y abundancia según los horóscopos de Mhoni Vidente, para que esta racha de buena energía se mantenga no le cuentes tus secretos a todo el mundo, pues hay personas que te tienen mucha envidia y desean robarte tu espíritu bondadoso y triunfador.

En los horóscopos de esta semana sabrás con quién tendrás la mejor compatibilidad amorosa, así que prepara tu corazón para una corriente de cariño y pasión. Si ya tienes pareja, descubrirás si serán días para dar el siguiente paso o si pasarán por algún bache que les haga replantearse sus sentimientos.

Mhoni Vidente también te dice en sus horóscopos cómo te irá en los trámites legales que tienes en proceso, si por fin se resolverán para traerte paz y que puedas concentrarte en otros aspectos de tu vida, como hacer ejercicio o emprender algún proyecto que dejaste abandonado.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Brillas en tus estudios y recibes reconocimientos durante estos días. Haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y tramitas tu pasaporte y visa. Como signo de fuego, eres valiente y con un ego elevado, pero evita caer en la soberbia para no tener problemas en tu entorno. Te haces un chequeo médico, sigues con el ejercicio y la buena alimentación. En el tarot te salió la carta “El Mago”, lo que significa que estás en tu mejor momento. No mires atrás ni retrocedas, que las energías cósmicas se alinearon a tu favor. Tienes el poder de la manifestación: todo lo que pienses se puede hacer real, así que no lo dudes, pon en orden tus ideas y proyectos. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos 02, 20 y 25; tus colores de la suerte son el azul y el naranja, y tus signos compatibles Sagitario, Capricornio y Leo. Recuerda que el amor se da, no se compra, mantén tu dignidad en alto y verás que llegará alguien más.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Considera retomar estudios o realiza un diplomado, eres uno de los signos más inteligentes y necesitas estar aprendiendo siempre. Tu ángel te dice: “libérate del miedo ahora”, toma en cuenta que el triunfo está en tus manos, así que aprovéchalo. En la carta del tarot te salió “El Loco”, eso representa el inicio de una nueva etapa en tu vida, es momento de que pienses en ti y te desarrolles al máximo. Te llega dinero fácil y rápido con tus números mágicos 10, 15 y 27; tu mejor día es el lunes; tus colores de la suerte el amarillo y el rojo y tus signos compatibles para el amor Tauro, Virgo y Capricornio. Después del 21 de abril, comienza una época de abundancia y satisfacción para ti, es el inicio de tu era. El mejor regalo para ti es algo electrónico o una buena comida en compañía de tus seres queridos. Te invitan a trabajar en una empresa internacional, di que sí. Un nuevo amor te trae muchas alegrías, ya deja de pensar en el pasado.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tramitas un crédito para comprar casa o departamento. Te invitan a participar en un negocio que impulsará tu economía. Tu punto débil esta semana es el estrés, así que haz ejercicio o sal a caminar. Mensaje de tu ángel: “analiza tus opciones”, pues te llegarán muchas oportunidades, pero debes pensar para quedarte con la mejor. Preparas un viaje para tu cumpleaños. En el tarot te salió la carta “La Torre”, que representa salir de la crisis y dejar de victimizarte; es decir, es momento de que te reinventes, y también te indica que lo vivido fue un aprendizaje y ahora estás listo para desarrollarte plenamente. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos 05, 08 y 19; tus colores son el azul y el blanco, y tus signos compatibles Libra, Sagitario y Acuario. Tu lema de la semana: “ten confianza total en ti mismo”. Evita discusiones con tu pareja, si ya no hay amor, lo mejor es que se den un tiempo o terminen para darle la oportunidad a alguien más.

Cáncer

Recibes invitaciones para nuevos proyectos, solo ten cuidado con amistades interesadas. Disfruta la semana con tu familia, puede que surja un viaje. Tramitas título o certificación y podrías mudarte a una nueva casa para mejorar tu suerte y abundancia. Tu carta del tarot es “La Templanza”, lo cual es un recordatorio para que mantengas tu equilibrio emocional, no caigas en provocaciones ni sigas aferrado a amores no correspondidos; eres valioso y mereces lo mejor. También te guiará a encontrar el trabajo ideal, pero sé discreto con tus planes para evitar malas energías. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos 29, 30 y 31; tus colores de la suerte el verde y el amarillo, y tus signos compatibles son Escorpión, Acuario y Piscis. Tendrás un éxito inesperado que te alegrará mucho. El mensaje de tu ángel es: “reconoce y actúa según lo que deseas y a la verdad de tu vida”, por lo que es hora de que cierres ciclos y construyas un mejor presente.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuida tu dinero, no reveles detalles de tu vida personal porque te pueden robar la suerte. El mensaje de tu ángel dice: “es tiempo de abandonar situaciones y personas que no son para ti”, así que purifica tu entorno y rodéate de energía positiva. Podrías recibir una mascota que te traerá felicidad y te hará mucha compañía. En el tarot te salió la carta “El Ermitaño”, que te aconseja ser prudente y no precipitarte, es tiempo de que actúes con sabiduría, asegurando cada paso para lograr el éxito. También es una carta ideal para iniciar una relación sentimental más estable y compatible. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos 01, 14 y 26; tus colores de la fortuna el amarillo y el rojo, úsalos en tu ropa, y tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Aries. En estos días tendrás mucha actividad y revisiones por parte de tus superiores. Recibirás el cariño de un nuevo amor muy compatible contigo, date la oportunidad de ser amado.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trabaja en tu sanación energética: haz ejercicio, medita y cuida tu salud, sobre todo de las migrañas. El mensaje del ángel dice: “sorpresas económicas te esperan esta semana”, así que aprovecha tu buena racha y empieza a ahorrar para tu futuro. Tu carta del tarot es “El As de Oros”, que te anuncia el mejor momento para avanzar hacia tus metas: mejor trabajo, inversiones en inmuebles o iniciar un negocio. Las energías cósmicas están a tu favor para atraer abundancia, solo sé discreto con tu entorno para evitar los chismes. Conecta con la naturaleza y los animales para fortalecer tu energía positiva. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 03, 09 y 24; tus colores el blanco y el negro, y tus signos compatibles Piscis, Tauro y Géminis. No seas tan confiado con quienes te rodean. Tendrás días de trabajo intenso tras las vacaciones, pero con oportunidades de ascenso. No confíes ciegamente en tu pareja o amistades, podrían estar mintiendo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de tu ángel es claro y poderoso: “libérate del pasado, que se aproxima un futuro muy enriquecedor”. La baraja de la vida te trae una energía poderosa con la carta de “El Emperador”, la cual te grita que es momento de tomar las riendas de tus emociones. Deja de andar con titubeos y ponle carácter positivo a todo lo que hagas, verás cómo florecen esos resultados que tanto anhelas. Entre más conocimiento acumules, más dulce será el sabor del éxito. Resolverás asuntos legales que te roban la paz. Tu día de la suerte es el lunes; para que la abundancia te sonría, usa los números 04, 06 y 17; tus colores de la fortuna son el blanco y el naranja, y para atraer buena vibra, rodéate de la energía de Aries, Géminis y Leo. En el terreno del amor, tendrás días de conquista total, toma en cuenta que Cupido anda flechando a diestra y siniestra, trayendo a tu vida nuevos amores que te harán sentir en las nubes.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana el universo te tiene una sorpresa brillante con la carta de “El Sol”, lo que implica que tendrás vitalidad, éxito y luz para que logres todo lo que te propongas. Deshazte de personas tóxicas que buscan tu dinero, abre bien los ojos y no confíes tan rápido en la gente que te rodea, recuerda que hay mucho lobo con piel de cordero. Atraviesas por una etapa de abundancia y cambios radicales para que brilles más que nunca. Tu día de energía cósmica es el miércoles; tus números 07, 19 y 23; para atraer prosperidad, usa los colores rojo y amarillo, y la mejor compatibilidad amorosa la tendrás con Virgo, Piscis y Cáncer. Estos días son para que te consientas, es tiempo de curar tu cuerpo y espíritu. Hay un ex que echa pestes de ti, trata de arreglar ese problema antes de que se haga más grande. No dejes que nadie manche tu nombre. El mensaje de tu ángel es: “la vida es maravillosa y debes atraer prosperidad con pensamientos positivos”.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu mejor día es el viernes, prepárate para recibir buenas noticias. Te llega dinero extra por un trabajo adicional y te vas de vacaciones, recuerda que los mejores momentos de la vida se disfrutan en compañía. Tu carta del tarot es “El Diablo”, la cual te dice que debes controlar tu mal genio y ganas de venganza, hazlo para que no te llenes de energías negativas que hagan que te estanques. Esta semana maneja un perfil bajo, no te enganches en discusiones y verás cómo todo se empieza a alinear de nuevo. Juega con los números 11, 14 y 22; tus colores de la abundancia son el rojo y el blanco, mientas que Sagitario, Aries y Géminis son con quienes te entenderás mejor. Tu signo es el último en madurar, deja las fiestas y enfócate en tus metas.Tu ángel te manda el mensaje: “tienes el poder de crear tu vida y hacerla como tú deseas”, solo quita los obstáculos que tú mismo te pones y verás cómo el triunfo llega.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás días de amores correspondidos y hasta hablarás de planes de boda. Tienes un corazón de oro y siempre ayudas a los demás, pero ten cuidado, hay gente que se aprovecha de tu bondad, así que aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes solo quieren abusar de tu nobleza. Esta semana la carta de “La Rueda de la Fortuna” te traerá muchos cambios hermosos, cerrarás ciclos, dejando lo que ya no sirve y abriendo las puertas a una nueva etapa llena de energía positiva. Eres muy fuerte contra la gente tóxica, pero hasta el más duro se cansa. Te llegan oportunidades para tener más ingresos, ya sea un negocio o un proyecto que planeabas desde hace tiempo. Tu ángel te dice: “transforma tu vida para bien”. Virgo, Tauro y Libra serán tus mejores aliados; tu mejor día es el jueves; para que la abundancia llegue a tu vida, usa los números 13, 16 y 28, y te recomiendo vestirte de rojo y amarillo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana el universo te trae la carta poderosa de “El Mundo”, por lo que es hora de que tomes acciones radicales para buscar tu felicidad sin remordimientos. Basta de vivir solo para los demás, eso no te ha dejado florecer plenamente, es momento de que te sacudas esos obstáculos que solo te roban tiempo y energía. Tus números mágicos son 21, 43 y 77; tus colores de la buena vibra son rojo y blanco; tu mejor día para brillar con luz propia es el martes, y te entenderás de maravilla con Géminis, Leo y Libra, rodéate de esta gente que te impulsa a ser mejor. Tu ángel te dice: “solucionarás todo lo que cargas del pasado”, así que el autocontrol y paciencia serán tus mejores aliados para crecer en lo profesional, deja las cargas pesadas y avanza con calma hacia tus metas. Te regalan una mascota, dale mucho amor a ese nuevo integrante de tu familia. Organizarás una fiesta para tu familia o tu pareja.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu ángel te manda un mensaje lleno de esperanza: “inicia una nueva etapa y deja todo lo negativo”. En el tarot, la carta de “La Estrella” ilumina tu camino. Basta de llenarte la cabeza con problemas que no puedes controlar y que roban tu paz, deja el drama a un lado y ponte más práctico, los pensamientos positivos son tu llave del éxito, úsalos con todo el poder. Tendrás noticias hermosas en el amor, prepárate para nuevos rumbos con una compatibilidad cósmica con Géminis, Cáncer y Escorpión, con ellos viene la promesa de un amor verdadero. Tus números mágicos son 06, 22 y 88; tus colores de abundancia son el rojo y el amarillo, y el mejor día para que la energía fluya a tu favor será el miércoles. Es hora de que le des poder a ese propósito que tienes guardado en el corazón. Te llegará una invitación para un viaje de trabajo, acude sin dudarlo, esa oportunidad te abrirá puertas para crecer económicamente.