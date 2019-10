Señales que indican que eres un conductor machista

¡Dile no al machismo! Desgraciadamente muchos hombres han sido participe de algunos comentarios o actitudes mientras conducen que los han hecho parte del 79.8% de las personas machistas que habitan en la Ciudad de México.

Este tipo de acoso o violencia hacia el sexo femenino se da de múltiples maneras. Sin embargo, uno de los escenarios en los que algunos hombres suelen desquitar su ira, es en el auto.

Algunos de ustedes hacen comentarios o toman acciones en contra de la mujer con toda la intención y otros sin darse cuenta. Para evitar esto y cambiar la sociedad a una más civilizada y con educación, continúa leyendo y evalúa el comportamiento que tienes al momento de subirte a un coche con una mujer.

5 actitudes al volante que te hacen caer en el machismo

Decir que las mujeres no saben manejar

Decir que las mujeres no saben manejar, es una de las maneras más comunes para creerte superior a ellas. No hay ninguna razón que justifique esta frase tan recurrente en los hombres.

Las habilidades ante el volante dependen de la persona y no del sexo. Además, se ha comprobado en diferentes estudios que las mujeres son más precavidas y tienen menos accidentes que los hombres. Si apoyas la igualdad, no vuelvas a decir esto.

No ceder el volante

El no querer que una persona del sexo femenino maneje tu auto de vez en cuando o cuando tus capacidades lo impiden, te posiciona en el mundo del machismo. Una cosa es que estés acostumbrado a manejar y otra que no quieras ir de copiloto por creer que las mujeres no saben manejar.

Existe una delgada línea entre no querer ceder el poder del volante a una persona que es lo suficiente capaz para tener el mismo dominio que tú, a no cederlo porque verdaderamente la otra persona no sepa manejar. Tienes que saber diferenciar las dos situaciones, pero que no sea porque pienses que una mujer no pueda conducir mejor que tú.

Insultar al sexo femenino

Si no quieres alejar a la mujer con la que vas y buscas vivir en una sociedad civilizada, entonces evita los insultos hacia sexo femenino.

¿Cuántas veces no has escuchado lo siguiente: ¡tenía que ser mujer! ¡por eso las mujeres se quedan en su casa!? Es increíble, pero el ataque hacía el sexo femenino es una constante por la falta de educación y pensamientos machistas.

No tomar en cuenta su opinión

Si eres el típico hombre que no le gusta recibir opiniones de mecánica o sobre su conducción por una mujer, entonces déjanos decirte que estás dentro del círculo de hombres machos. Es importante diferenciar los consejos y correcciones a los ataques. Así cómo tú puedes dar un consejo para que mejore su manera de conducir, ellas también te los pueden dar.

Creerte superior al volante

¡Yo manejo, yo soy más hábil! Error, no hay nada peor que creerte superior a alguien. La igualdad y la tolerancia son dos valores que muy pocas personas tienen y que los hacen ser tan valiosos como respetados.

Una de las actitudes que te hacen ser un hombre macho al volante es menospreciar a tu pareja sabiendo que maneja bien.

No por ser hombre significa que ella no sepa hacer lo mismo que tú o inclusive mejor. Reconoce cuando estás en un error y cámbialo.

