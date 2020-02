Millennials vs Generación X ¿quiénes son peores conductores?

Millennials vs todas las generaciones anteriores, ¿quién de ellos sabe conducir mejor? Para toda pregunta, una respuesta y eso es lo que se descubrió.

Seguramente muchos de nosotros no estamos de acuerdo con esta nota, pues debemos de confesar que somos parte de esta generación. Sin embargo, existen estudios que afirman que la mayoría de los Millennials son pésimos conductores.

La ciencia afirma que los Millennials son los peores conductores

De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación AAA para la Seguridad del Tráfico, se comprobó que los jóvenes entre los 19 a los 25 años de edad, provocan mayores accidentes y caos vial. Pues 9 de cada 10 de ellos, conducen con una conducta pésima que pone en riesgo a todos.

“88% de los Millennials se han involucrado al menos una vez en accidentes por conductas riesgosas”

Tristemente, se comprobó que los jóvenes no respetan la luz de los semáforos, conducen a velocidades altas y no conocen el correcto funcionamiento del auto. De igual manera se dijo que la educación vial es un tema que no les interesa en lo más mínimo a los Millennials.

Anteriormente habíamos escrito acerca de las problemáticas que tienen esta generación con relación a la conducción. Gracias a la tecnología y a la facilidad que se les ha dado a los Millennials para solucionar algunas cuestiones básicas.

Hoy en día, se ha provocado una pérdida de interés por aprender a hacerlo ellos mismos sin la ayuda de otra persona. Por tal motivo, se han visto afectados en la manera de conducir con mayor responsabilidad.

¿Tú que edad tienes? ¿Te consideras buen conductor? ¿Respetas el reglamento de tránsito?

