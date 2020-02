Estos hombres se sienten más atraídos por sus autos que por las mujeres

¿Alguna vez has conocido a alguien que le tiene una gran estima y amor a su auto? No hablo del gusto y la pasión normal, sino de hombres que mantienen una relación emocional con su auto.

Hay diferentes razones por las que a las personas les gustan los autos. Tal como destaca Shane Pertzborn en su artículo, hay quienes lo ven como un símbolo de estatus.

Es decir, su automóvil es "una extensión de su pene". No aprecian un vehículo por lo que es, sino por el prestigio que les da.

Para otros simplemente el auto tiene el objetivo de llegar del punto A al B. También, el auto puede representar algo en las relaciones de trabajo, con amigos y familiares.

Sin embargo, hay quienes aman a sus autos de forma peculiar. Vamos a hablar primero de los hombres que tienen un "amor apasionado" por los autos y aquéllos que tienen un "amor patológico".

Hombres con amor apasionado

Siguiendo con la línea de Pertzborn, él tiene un amor apasionado a los autos. Él destaca que los autos pueden ser "muy emocionales" por las siguientes razones:

– Une a las personas y le permite conocer personas nuevas en reuniones de automóviles y carreras que nunca conocería de otra manera.

– Les apasiona conocer la historia, la importancia histórica y las peculiaridades técnicas del vehículo.

– Es la nostalgia relacionada con un año y modelo en particular.

– Los recuerdos de la infancia y la adolescencia: el olor y el sonido del auto. E incluso, recuerdos de su primera novia, a quien llevó a dar un "paseo" en determinado auto.

Con respecto a esto, hay un punto qué aclarar:

No es lo mismo que tu auto te acompañe en un hermoso momento con tu novia, a que tu novia te acompañe en un hermoso momento con tu auto…

Números

Según el libro de Bernice Kanner "Are You Normal About Sex, Love, and Relationships?" (¿Eres normal acerca del sexo, el amor y las relaciones?):

– 53% cargamos una foto de nuestro auto o la tenemos en el escritorio para que otros lo admiren.

– 71% son muy protectores con respecto a que otras personas los manejen, incluso hay quienes no los dejan en el valet parking.

– 12% se compra regalos para su auto en festividades como San Valentín. Por ejemplo, el 42% un nuevo estéreo, 34% detalles de personalización y el 15% perfume para el auto.

– Los más devotos: los dueños de los camiones. El 22% celebra el día de San Valentín con sus vehículos, comparado con el 9% que tiene autos de lujo o vehículos de tamaño completo.

Hombres con amor patológico por su auto

Los hombres con amor patológico son aquéllos que tienen objetofilia. Esto es una parafilia (o patrón de comportamiento sexual atípico) en el que sienten atracción emocional y sentimental hacia un objeto, así como sexual.

Una peculiaridad de esta patología es que creen que el objeto está dotado de inteligencia y sentimientos.

Smith y sus relaciones sexuales con 1,000 autos

Uno de los casos más conocidos es el de Edward Smith, quien mantiene una relación sentimental con un vocho Volkswagen blanco llamada "Vanilla" (vainilla).

Smith, quien considera a Vanilla como su novia, insiste en que no está enfermo, simplemente es una preferencia y no desea cambiar.

Además, admite haber tenido sexo con más de mil autos. Con información de "The Telegraph", Smith expresó:

"Aprecio la belleza y voy un poco más allá de apreciar la belleza de un automóvil sólo hasta el punto de que lo que siento es una expresión de amor".

"Soy un romántico. Escribo poesía sobre autos, les canto y les hablo como a una novia. Sé lo que hay en mi corazón y no tengo deseos de cambiar".

Nathaniel y su noviazgo con Chase

Otro caso famoso es el de Nathaniel de 27 años de edad. Su caso se hizo viral por el video de la sección "My Strange Adiction" de TLC UK.

Nathaniel mantiene una relación íntima desde hace más de 5 años con Chase, su Chevy Monte Carlo 1998.

Algo peculiar es que habla de "nosotros" y efectivamente considera al auto como una persona con sentimientos y autoconciencia.

Y tú, ¿qué tanto amas a tu auto?

Continúa con: