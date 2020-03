¡No teman! El 911 no será eléctrico, asegura Porsche

Hay muchas dudas que aquejan el futuro del automóvil. ¿Los motores de combustión serán cosa del pasado? ¿La preocupación medioambiental es una amenaza para la industria automotriz? De esto y más, Oliver Blume, Presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG, aclaró en una entrevista compartida a través de un comunicado.

Debido a que muchos paradigmas están cambiando, como el establecer un límite de velocidad general en las autopistas, los movimientos medioambientales y la seguridad de los empleos, es necesario que la marca de deportivos por excelencia, Porsche, comparta su visión alrededor de estos temas.

¿Límite de velocidad en las autopistas?

Pregunta: Sr. Blume, con el debate sobre un límite de velocidad genérico en las autopistas alemanas, las prohibiciones a vehículos diesel y las críticas a los SUV, ¿le sigue gustando dirigir a un fabricante de coches deportivos como Porsche?

Oliver Blume: Sí, claro. ¡Es el trabajo de mis sueños y disfruto mucho! Nosotros, como fabricantes de automóviles en particular, debemos comprometernos con los temas que preocupan a la gente. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de entender los diferentes puntos de vista. Para nosotros, es parte de nuestra identidad asumir las responsabilidades con la sociedad: no sólo la sostenibilidad, también los empleos y los impuestos.

Pregunta: ¿Qué opina de las demandas de un límite de velocidad genérico en las autopistas alemanas?

Oliver Blume: Estadísticamente hablando, nuestras autopistas están entre las vías más seguras del mundo. Y vamos en la buena dirección al no tener un límite de velocidad genérico en este tipo de carreteras. Conducir sin restricciones de velocidad es parte de nuestra libertad personal. Y queremos mantener esta libertad. No hace falta decir que nadie debe ser puesto en riesgo. En definitiva, el asunto es una cuestión política y entra dentro del área de responsabilidad del gobierno.

Pregunta: Sin embargo, un límite de velocidad en las autopistas de Alemania también podría ser bueno para el medio ambiente.

Oliver Blume: Ahí tenemos medidas más efectivas a nuestra disposición, por ejemplo, nuestra estrategia de sistemas de propulsión. Hacemos que cada generación de nuestros motores de combustión sea más eficiente. Y, gracias a nuestros motores híbridos, estamos reduciendo significativamente las emisiones de CO₂. Además, nuestros vehículos permiten viajar con cero emisiones. Hace unos años, nadie hubiera pensado que Porsche, como fabricante de coches deportivos, sería capaz hacer esto.

Movimientos medioambientales

Pregunta: ¿Considera que el movimiento medioambiental “Viernes por el futuro” es una amenaza para la industria del automóvil?

Oliver Blume: Veo el movimiento como un impulso para la sociedad que va en la dirección correcta. Debemos reducir las emisiones para asegurarnos de que nuestro planeta siga siendo sostenible. Veo ahí oportunidades para lograr algo juntos. En Porsche, fijamos el rumbo correcto en una etapa temprana: la producción del Taycan en Zuffenhausen tiene unas emisiones neutras de carbono.

Pregunta: Los clientes de Porsche a menudo valoran más los potentes motores de los coches deportivos con su típico sonido que la eficiencia del combustible y las emisiones de CO₂.

Oliver Blume: Al contrario, nuestros clientes también exigen que los vehículos que fabricamos puedan ser conducidos y producidos de la manera más sostenible posible. Porsche seguirá siendo siempre innovadora y dinámica, y al mismo tiempo cada vez más eficiente. Los clientes no compran un coche deportivo sólo porque quieran conducir deprisa. Nuestro nuevo Taycan es el mejor ejemplo de ello. Posee unos excelentes valores de aceleración y una fantástica dinámica de conducción, pero simultáneamente también produce cero emisiones y un funcionamiento silencioso.

Motores eléctricos y de gasolina

Pregunta: ¿Cuántos motores eléctricos y motores de gasolina instalará Porsche en los próximos años?

Oliver Blume: En el año 2025, alrededor del 50% de todos los vehículos Porsche podrían venderse con una propulsión eléctrica o híbrida. Sin embargo, Porsche siempre ofrecerá motores de combustión, particularmente en el 911. Pero no podemos detener el avance de la electromovilidad.

Pregunta: ¿Quién reaccionó tarde para construir la infraestructura de carga necesaria: los políticos, la industria o ambos?

Oliver Blume: Es un desafío conjunto que no se puede llevar a cabo individualmente. Mi deseo es que en los próximos cinco años se establezca una amplia infraestructura de carga en toda Alemania para que la cuestión de la autonomía sea irrelevante. En otras palabras, una red que esté igual de bien desarrollada que la de las gasolineras normales. Y una red así no puede establecerse de la noche a la mañana.

Seguridad en los empleos

Pregunta: Muchos fabricantes de automóviles están planeando despidos, ¿también Porsche?

Oliver Blume: No. Gracias a la electromovilidad, a nuestros nuevos motores eléctricos y a los vehículos eléctricos, hemos desarrollado oportunidades y creado 2 mil nuevos puestos de trabajo en nuestra sede principal. No tenemos intención de llevar a cabo despidos en los próximos años. Actualmente, estamos iniciando negociaciones centradas en la garantía de empleo para los próximos años. En este contexto, tanto los empleadores como los empleados deben asumir juntos la responsabilidad.

Una vez más, Porsche deja en claro por qué, además de tradición, es innovación. No sólo no le teme al cambio y a los desafíos del futuro, sino que participa activamente para incidir en él conservando sus valores esenciales.

