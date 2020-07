El día de mañana Lamborghini presentará un nuevo superdeportivo, y se espera que pueda estar basado en el famoso Sián, un hiperauto híbrido.

Y para calentar motores publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en donde pone en evidencia la presentación. Que tendrá lugar en su sede y a las 18 horas tiempo local. O sea: 11 de la mañana para nosotros en CDMX.

The future is here, and it is unlike anything the world may have seen before. Get ready to witness the official unveiling of our latest creation at 6 PM CEST on July 8th, 2020 on https://t.co/4SLPw939p1, and our YouTube channel.#Lamborghini #AheadofItsTime pic.twitter.com/5yEXz5a3Ye

— Lamborghini (@Lamborghini) July 4, 2020