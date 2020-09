¿Los perros corren riesgo de sufrir un golpe de calor dentro del auto en temporada de invierno?

Actualmente, ya hay mucha información con respecto al riesgo de dejar a un perro dentro de un auto caliente. Pero, ¿qué sucede en invierno? ¿Están en riesgo cuando bajan las temperaturas?

Aunque no lo creas, incluso cuando las temperaturas descienden no debes bajar la guardia. Con información de Daily Mail, expertos de la Universidad de Nottingham Trent y el Royal Veterinary College han revelado que un perro puede sufrir sobrecalentamiento incluso en invierno.

¿Cómo lo determinaron? Los expertos monitorearon las temperaturas internas de los automóviles todos los días durante dos años.

De esta manera, encontraron temperaturas superiores a 25 ° C, ¡en todos los meses del año!

Esto puede ser particularmente riesgoso para razas de cara plana como bulldogs y pugs, los cuales no tienen un mecanismo para enfriarse. Si bien ellos corren más riesgo, todas las razas deben evitarlo.

En palabras de autora del estudio, la Dra. Anne Carter, profesora titular de la Facultad de Ciencias Animales, Rurales y Ambientales de la Universidad de Nottingham Trent:

" La gente asume que el riesgo es sólo a mediodía durante el verano, cuando en realidad los automóviles pueden alcanzar temperaturas potencialmente peligrosas durante todo el año, y al final de la tarde es el período más caluroso."

¿En qué época del año el riesgo es mayor?

Según el estudio, entre abril y septiembre las temperaturas internas del automóvil excedían los 35 ° C. Esta temperatura ya supone un riesgo para los perros.

De la misma manera, las temperaturas internas más altas en los vehículos ocurrieron entre las 4 p.m. y las 5 p.m.

Gran parte de la confusión reside en que la temperatura exterior no es la misma que al interior de un auto.

Si la temperatura ambiente está a 25º C, el auto estacionado puede alcanzar 38º C. Si la temperatura se encuentra en 32º C, la temperatura dentro del auto asciende a 43º C en menos de 10 minutos.

Por esta razón sólo bastan de 15 a 20 minutos para que un perro pueda perder la vida por esta causa.

Y tú, ¿cuánto cuidas a tu perro?

