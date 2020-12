Los mejores videos de autos y comerciales de Navidad en 2020

Cada año, las automotrices comparten comerciales de autos en temporada navideña. Sin embargo, en esta ocasión, la celebración tiene otro color.

Esto no evitó que algunas marcas lanzaran sus videos como normalmente lo hacen. De la misma manera, el programa Saturday Night Live decidió hacer una parodia de estos videos, alusivo a este año de pandemia.

Te compartimos también los mejores videos en años anteriores y, por qué no, algunos inspiradores de la vida real.

¡Una parodia con los famosos! Un papá (Beck Bennett) decide sorprender a su familia (Timothée Chalamet, Heidi Gardner) con un auto nuevo, pero las cosas no salen como esperaba.

Este comercial de KIA será recordado por muchos años por venir. Narra la Navidad desde la perspectiva de un perro, ¡y es demasiado conmovedor!

De la misma manera, las producciones de Mercedes-Benz son de calidad cinematográfica. Qué mejor si, además, sale un tierno cachorro.

El año pasado, dos videos conmovieron en temporada navideña. Uno de ellos fue el de Bridgett, una madre soltera que trabaja en Chick-fil-A, una cadena de restaurantes que se especializa en pollo.

La mujer es muy conocida por sus grandes gestos de amabilidad, incluso, en palabras de sus conocidos, por su optimismo contagioso.

Por ello, su personalidad sin igual ha inspirado a sus amigos, quienes quisieron ayudarla en Navidad.

En 2019, el cantante, compositor y productor inglés, Craig David, decidió sorprender a su mamá con un inesperado regalo: un nuevo Mini Cooper.

It’s a beautiful day when a surprise for the most beautiful woman in my life goes to plan💫 Merry Christmas Mum ❤️🚘💫 & to all of you! 🎄

(Full Arts & Crafts tutorial 🎨 ✂️ 📝 for the surprise over on my instagram here👉🏽 https://t.co/s7M0XVr1yh pic.twitter.com/grd5iAlkYF

— Craig David (@CraigDavid) December 26, 2019