Diseñadores del Audi RS e-tron GT Prototype y Lucas di Grassi en el CES 2021

Audi aprovechó el CES 2021, no para hablar de software o tecnologías enfocadas a la experiencia del auto, sino para exponer su nuevo Gran Turismo eléctrico, el Audi RS e-tron GT Prototype.

De esta manera, tras una épica entrada en un auto de carreras y con el equipo puesto, el piloto de Fórmula E, Lucas di Grassi, se alistó para probar el GT en pista.

Así, con toda la emoción que sintió el piloto de Audi, los espectadores lo acompañamos durante su prueba de noche.

Tras ser testigos de su emoción al volante, posteriormente tuvo una plática con los expertos en ingeniería y diseño con respecto a su experiencia.

Audi RS e-tron GT Performance / Cortesía

¿Qué dijo al respecto? Destacó que no hay auto de combustión que pueda alcanzar ese nivel de precisión y torque.

Aunque un auto tenga suficiente potencia para acelerar, no tiene caso si no puedes controlarlo, si el auto no es seguro o no es rápido. En el caso del RS e-tron GT, tiene un gran balance en curvas, es muy preciso.

Los expertos explicaron que el concepto que tenían para este auto de alto rendimiento era un vehículo de conducción controlada, precisa y sin esfuerzo, así como de dinámica ligera.

Dicho en otras palabras, 100% estabilidad y 200% dinámica. La velocidad no sólo es importante, sino la maniobrabilidad.

Con un diseño dramático y tridimensional, así como sonidos que retoman aspectos del pasado con un tinte futurista, este GT eléctrico abre un nuevo capítulo en la estrategia de Audi, con la mirada puesta en un rendimiento fuerte y alta eficiencia.

Audi RS e-tron GT Performance / Cortesía

Finalmente, para 2025 Audi, lanzará 30 nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y electrificará toda su gama de modelos.

Más de Audi RS e-tron GT Prototype

Cuenta con una óptima gestión térmica para lograr, de forma constante, aceleraciones tan rápidas. Cuenta con dos circuitos de refrigeración para los componentes técnicos que operan a diferentes niveles de temperatura.

El más frío controla la temperatura de la batería de alto voltaje, mientras que el más caliente se emplea para los motores eléctricos y la electrónica de potencia. Además, dispone de un circuito de frío y otro de calefacción para el interior, que probablemente no tenga tu auto de carreras.

Por otro lado, cuando el vehículo recorre una larga distancia con la navegación activa, el planificador de rutas realiza sugerencias sobre dónde cargar la batería.

Alrededor de media hora antes de que llegue al punto de carga seleccionado, el sistema de gestión térmica empieza a ajustar la temperatura de la batería para que coincida exactamente con su estado de carga y con la potencia del punto de suministro.

Finalmente, ofrece prácticamente todas las últimas tecnologías. Esto incluye también la dirección a las cuatro ruedas.

Con este sistema las ruedas traseras giran en sentido opuesto a las delanteras a baja velocidad para ganar agilidad, y en la misma dirección a mayor velocidad con el fin de conseguir una superior estabilidad. La dirección de las ruedas delanteras tiene una respuesta directa y deportiva.

