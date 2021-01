¿Por qué no deberías comprar un auto seminuevo? Aquí algunas de las razones

Comprar un auto seminuevo puede ser una gran decisión siempre y cuando lo analices muy bien y pongas atención a todos los detalles que te garantizarán tener un buen producto por un determinado tiempo.

Si has tomado la decisión de comprar un auto seminuevo, debes saber que el vehículo que vayas a adquirir puede tener algunas fallar que a simple vista no se ven. Para evitar que gastes en un objeto que te garantizan estar en perfecto estado pero que no es verdad, será mejor que realices algunas revisiones indispensables antes de entregar tu dinero.

5 razones por las que no deberías comprar un auto seminuevo

Existen muchas razones por las que deberías de comprar un auto seminuevo dependiendo de la calidad en la que está. Sin embargo, a continuación encontrarás las alertas rojas más peligrosas que debes considerar primordiales para no realizar una mal compra.

La factura no es original

Una vez que hayas dialogado con los dueños del auto que vas a comprar, es importante que te enseñen y rectifiques que la factura es original y que coincidan con el año y modelo del vehículo. No olvides revisar las verificaciones y los pagos de tenencias.

Pasa los 90 mil kilómetros

El kilometraje es muy importante en los vehículos, pues de ellos depende mucho del funcionamiento correcto de las piezas y de su durabilidad. Existen muchos autos que aun teniendo grandes distancias recorridas, el motor y los sistemas de frenando o arranque están en perfectas condiciones. Lo mejor es evalúes esta decisión con tu mecánico de confianza.

Está a un par de años de dejar de circular

Los autos que tienen más de 10 años, por ley ya dejan de circular un día a la semana. Antes de comprar un auto seminuevo deberás contemplar el tiempo que lo deseas tener y si te conviene adquirir un vehículo viejo.

El motor no tiene piezas originales

No importa si el coche tiene más de 5 años o 1 año, si no tiene las piezas originales y no lo han llevado a realizar los servicios al mecánico, ten por seguro que tendrás un auto seminuevo en muy malas condiciones.

Tiene algún reporte

Por ningún motives compres un auto que tenga reporte de robo o de algún incidente con la ley. Más vale asegurarte de su procedencia a que te metas en problemas graves.

